ניצולת שואה בת 89 נרצחה על ידי שותפתה בת 95 לחדר בבית אבות בברוקלין, ניו יורק. גלינה סמירנובה, החולה בדמנציה, הואשמה ברצח נינה קרבצוב באמצעות פדל מכיסא הגלגלים שלה.

על פי התיאור שהציג התובע במשפט, הסייעת הסיעודית מצאה את קרבצוב שוכבת על מיטתה עם פגיעות ראש קשות. "היה דם בכל רחבי החדר, והקורבן לא הגיב", אמר עוזר התובע המחוזי ארי רוטנברג.

הנאשמת נמצאה בחדר האמבטיה עם דם על שמלתה ועל רגליה, כשהיא רוחצת את ידיה בכיור. בחדר נמצא כיסא גלגלים שממנו הוסרו הפדלים - אחד היה על הרצפה מכוסה דם, והשני "נזרק מהחלון והיה על הקרקע למטה".

סמירנובה הגיעה לבית האבות רק ביום שישי, כשיומיים לאחר מכן ביצעה את הרצח. קרבצוב פונתה לבית החולים שם נקבע מותה לאחר השעה 5:30 בבוקר יום שני.

קרבצוב, שנולדה באוקראינה, איבדה את כל משפחתה בשואה כשהייתה בת 5. לאחר מכן הפכה לאחות באוקראינה לפני שהיגרה לארצות הברית. היא התגוררה בברייטון ביץ' עם בעלה ועברה לבית האבות לאחר פטירתו.

בתה לוסי פלום תיארה אותה כ"אם מסורה מאוד" שהקריבה הרבה. "היא הייתה אם חד הורית. היא ילדה אותי כשהייתה בת 18. היא באה לכאן כדי לתת לי חינוך טוב".

הנאשמת הופיעה בבית המשפט כשהיא נראית מבולבלת, והיא מוחזקת במעצר בבית החולים.