משרד העבודה פרסם את תנאי הזכאות לסבסוד מעונות יום לשנת הלימודים תשפ"ו, המבטיחים המשך סבסוד גם למשפחות חרדיות בהן האב בגילאי גיוס.

הסבסוד יוענק להורים עובדים ולאברכים המשלבים עבודה במשרה חלקית או לימודי מקצוע.

התמיכה מיועדת להורים המקיימים תעסוקה או לומדים במסלולים מוכוונים תעסוקה למשך שלושה חודשים לפחות.

הורה עובד נדרש להכנסה חודשית של לפחות 3,333 שקל ברוטו, בעוד הורה לומד צריך להקדיש לפחות 24 שעות שבועיות ללימודים. הורים יחידים זוכים לתנאים מקלים יותר עם רף של 2,778 שקל או 20 שעות לימוד שבועיות.

אברך שאינו עובד - לא יהיה זכאי לסבסוד - וכהוראת בג"ץ.

ההחלטה מגיעה לאחר ויכוחים מול היועצת המשפטית לממשלה על המשך התמיכה הממשלתית למעונות במגזר החרדי, במיוחד נוכח השאלות סביב חובות השירות הצבאי.

הזכאות הסופית נקבעת לפי רמת ההכנסה למשפחה, כשההורים נדרשים לדווח על שינויים במצבם התעסוקתי בתוך 30 יום.