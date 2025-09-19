לאחר 43 שנה, אחד החשודים המרכזיים במעורבות בפיגוע האנטישמי במסעדה היהודית "ג'ו גולדנברג" בפריז הוסגר לידי צרפת.

שר החוץ הצרפתי הודיע היום (שישי) כי מחמוד ח'אדר עבד עדרה נעצר על ידי הרשות הפלסטינית, וכי צרפת תבקש את הסגרתו הרשמית.

הפיגוע התרחש ב-9 באוגוסט 1982, בשעות הצהריים, ברובע המארה היהודי בפריז. מחבלים שיצאו ממכונית פתחו באש לעבר עוברי אורח, השליכו רימון לתוך המסעדה, וירו למוות בשישה בני אדם, בהם שני מלצרים, קופאית ובן דודו של בעל המקום. בנוסף, תשעה בני אדם נפצעו קשה ו-13 נוספים נפגעו קל. את הפיגוע ביצע ארגון אבו נידאל, שהתפצל מהפת"ח בשנות ה-70.

שר החוץ ציין כי מדובר "בתוצאה ישירה של ההחלטה של הנשיא עמנואל מקרון להכיר במדינה פלסטינית". לדבריו, הוא נפגש עם משפחות הקורבנות והבטיח שצרפת תפעל להסגרתו המהירה של החשוד.

נשיא צרפת עמנואל מקרון בירך על ההתפתחות ואמר, "אני מצדיע לשיתוף הפעולה המעולה עם הרשות הפלסטינית. אנחנו עובדים יחד על תהליך הסגרה מהיר".