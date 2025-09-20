יואל מרשק, מבכירי התנועה הקיבוצית, אטמר בראיון לערוץ 7 כי הוא תומך במינוי האלוף (במיל') דוד זיני לראש השב"כ הבא. לדבריו, היכרותו האישית עם זיני מחזקת את עמדתו.

מרשק סיפר כי נפגש עם זיני שלוש פעמים במסגרת דיונים על גיוס חרדים, הקמת נח"ל חרדי בבקעת הירדן והקמת ישיבה חרדית סמוך לקיבוץ ייטב בבקעה. "זיני חשב עימי איזה מודל צבאי להציע לחרדים בני 18, מה הצבא צריך בגבול המזרחי ומה אפשר לצפות לייצר הסכמות מתוך רצון ולא כפיה. הגענו למסלול נחלאי שהוסכם על ידי הרמטכ"ל, ראש אכ"א וחבורת רבנים מירושלים, וניתן לצפות שהכל יתחיל תוך חצי שנה", אמר.

עוד הוסיף, "דיברנו הרבה כיצד לשמר את מעורבות הבנים בגזרות שבהן נמצאות גם בנות ומי שנכנס לצבא חרדי יוצא גם חרדי. גיליתי איש חכם ואמיץ, מכיר את השטח והתנהלות הגורמים השונים בחתירה להגיע להסכמות על אף המגבלות. מדובר בקצין פתוח לרעיונות היודע לנווט ולהלך בין אנשים חלוקים בעמדתם ולהגיע בסוף לפתרון".

מרשק ציין כי להבנתו המתנגדים למינויו של זיני "נאחזים בהתנהלות גורמים אחרים בלי קשר ליושרו, אמינותו וחוכמתו של האיש שהכרתי".

לדבריו, זיני הוא "איש אמונה וחזון, בדומה ל'רבנים' שלי, כמו ברל כצנלסון, טרומפלדור, טבנקין, ברנר, יצחק שדה, יגאל אלון ורבין. אסור לנו להחמיץ את ההזדמנות למנות את האיש הנכון בזמן הנכון".