השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מגיב לפני כניסת השבת בחריפות להודעת המטה לביטחון לאומי לפיה בכוונת המטה לאפשר על דעת ראש הממשלה ביקורים של הצלב האדום אצל מחבלים שאינם קשורים לחמאס.

"מצער ומקומם שבכלל עולה על הדעת לאפשר למחבלים מהפת"ח - רוצחי יהודים עם דם על הידיים כמו ברגותי ורוצחי משפחת פוגל - לקבל ביקורי הצלב האדום. בושה וחרפה שראש הממשלה וצחי הנגבי שוקלים צעד כזה, בשעה שהחטופים שלנו נמקים במנהרות ולא זוכים לראות אור יום".

עוד אמר בן גביר "הודעת ראש הממשלה הינה בניגוד לעמדת השר לביטחון לאומי ותוך התעלמות מכוונת מחוות הדעת הברורה של נציב שב"ס וגורמי המקצוע בשירות בתי הסוהר, ובניסיון למחטף תוך מניעת דיון והצבעה בקבינט. זוהי בדיוק הקונספציה והכניעה לטרור שהובילה אותנו ל-7.10. אני דורש להביא את הנושא לקבינט ולקיים הצבעה".