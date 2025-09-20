ממשל טראמפ מבקש אישור מהקונגרס למכור לישראל ציוד צבאי וכלי נשק בשווי 6.4 מיליארד דולר. על פי ה"וול סטריט ג'ורנל" שפרסם ביום שישי את הידיעה, חבילת הציוד הצבאי כולל בין היתר מסוקי תקיפה, נגמ"שים ונשק נוסף.

על פי הדיווח הממשל האמריקאי מבקש את אישור הקונגרס לחבילה הכוללת 3.8 מיליארד דולר עבור 30 מסוקי תקיפה מדגם אפאצ'י, 1.9 מיליארד דולר עבור 3250 נגמ"שים ורכבים משוריינים אחרים, 750 מיליון דולר עבור ציוד לחיילי החי"ר וכן ציוד טכני נוסף.

הנשק לא אמור להיות מספוק לישראל במהלך השנתיים הקרובות, אלא רק לאחר מכן. בבית הלבן לא הגיבו על הידיעה.

ההחלטה להביא להצבעה בקונגרס את מכירת חבילת הנשק הגדולה לישראל מגיעה ימים ספורים לפני כינוס העצרת הכללית של האו"ם, בה אמורות מספר מדינות להכריז על הכרה במדינה פלסטינית, כאות מחאה נגד המלחמה של ישראל בעזה. חלק מהמדינות גם הכריזו על אמברגו נשק נגד ישראל. מאז תחילת השנה העבירה ארה"ב לישראל חבילות נשק וציוד צבאי בסך 12 מיליארד דולר.

עדיין לא ברור האם הקונגרס יאשר את מכירת הנשק, לאחר שבחודשים האחרונים רבים מחברי הקונגרס הדמוקרטים הצביעו נגד מכירת נשק לישראל. ביום חמישי הגישה קבוצת סנאטורים אמריקאים את הצעת ההחלטה הראשונה של הסנאט שנועדה ללחוץ על הממשל האמריקאי להכיר גם הוא במדינה פלסטינית.