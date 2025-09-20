נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס בתדרוך לעיתונאים למספר החטופים החללים המוחזקים בידי חמאס בעזה.

"יש 32 חטופים מתים, אולי יותר, אולי 38. יש בין 32 ל-38. רובם צעירים. דיברתי עם כמה מההורים והם רוצים את גופות הילדים היקרים שלהם. זה כל כך עצוב. זה נורא. יש לנו קרוב ל-40 חטופים חללים. הרבה מהם מתים במנהרות", אמר טראמפ.

עם זאת, הנשיא אמר כי "יש כנראה 20 חטופים חיים. נותרו 20 חיים, אולי פחות", תוך שהוא מתעלם ממספרם הכולל של החטופים שנותרו בשבי.

הוא הביע תקווה שהחטופים ישוחררו בקרוב והוסיף "במלחמה קורים דברים מוזרים שלא חשבת שיקרו לעולם". בישראל לא התייחסו לנתונים שהציג טראמפ בנוגע למספר החטופים החללים.