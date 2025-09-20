מתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפ"ש), האלוף רסאן עליאן, אמר כי במהלך סוף השבוע ירו מחבלי חמאס לעבר צוות של האו"ם שפעל בדרום רצועת עזה.

"חמאס נואש לסכל את הרחבת המענה ההומניטרי לדרום רצועת עזה", תקף עליאן. "לא נאפשר לו לייצר שוב נרטיבים שקריים של משבר ברצועה".

לפי הדיווח שהתקבל במתפ"ש מנציגי האו"ם, מחבלים חמושים איימו ולאחר מכן ירו לעבר צוות שפעל לפתיחת ציר חדש לתנועת משאיות סיוע מכרם שלום אל המרחב ההומניטרי בדרום הרצועה. לאחר מכן השתלטו המחבלים על כלי הרכב של האו"ם, והציבו באמצעותם מחסום חול על הציר כדי למנוע מעבר עתידי של משאיות.

במתפ"ש הדגישו כי הציר נועד להתרחב כחלק מהתוכנית ההומניטרית במסגרת מבצע "מרכבות גדעון ב'", ולהעביר מזון, ציוד רפואי, אוהלים וציוד למחסות - בהתאם לגידול באוכלוסייה שנעה מהעיר עזה דרומה.

מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף עליאן, האשים את חמאס בניסיון מכוון לייצר משבר הומניטרי כדי להפעיל לחץ בינלאומי: "חמאס מוכיח פעם אחר פעם כי אין לו עניין ברווחת תושבי רצועת עזה אלא רק במניעי הטרור שלו. גם כאשר מדינת ישראל פועלת יחד עם האו"ם והארגונים הבינלאומיים להרחיב את היקף הסיוע ההומניטרי, חמאס נואש לסכל זאת ובכך שוב הוא מפקיר את התושבים שהוא מתיימר לייצג ומשעבד אותם כדי להבטיח את הישרדותו. אני מגנה בתוקף את תקיפת עובדי האו"ם על ידי חמאס. לא נאפשר לחמאס לייצר שוב נרטיבים שקריים של משבר ברצועת עזה ונמשיך לחשוף את אכזריותו".