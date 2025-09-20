הפגייה של המרכז הרפואי רמב"ם בחיפה הודיעה על הפסקה זמנית של קליטת פגים חדשים, בעקבות עומס במחלקה ואיתור ארבעה מקרי זיהום חיידקי בקרב פגים המאושפזים.

לפי הודעת בית החולים, שלושה מהפגים נמצאים במצב יציב ומקבלים טיפול אנטיביוטי ופג אחד נפטר.

ברמב"ם ציינו כי צוות הפגייה יחד עם צוות מניעת הזיהומים פועלים לאיתור המקור האפשרי לזיהום. במקביל, ננקטו אמצעים להפחתת הסיכון להופעת מקרי זיהום נוספים בקרב פגים אחרים. בבית החולים מדגישים כי האירוע מוגבל לפגייה בלבד, וכי אין חשש לתינוקות או למאושפזים במחלקות אחרות.

בהמשך לדיווח, העביר רמב"ם עדכון מסודר ליחידה הארצית למניעת זיהומים ולמשרד הבריאות. בבית החולים מסרו כי ההחלטה על עצירת הקליטה הזמנית נועדה לאפשר טיפול מיטבי בפגים המאושפזים ויישום מלא של הנהלים למניעת התפשטות הזיהום.

פגיית רמב"ם נחשבת לאחת הגדולות בישראל, ובשנת 2024 זכתה לציונים גבוהים במערכת הבריאות מטעם משרד הבריאות. בבית החולים מדגישים מחויבות מתמשכת למניעת זיהומים ולשקיפות מלאה מול הורי הפגים.