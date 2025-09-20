קטאר דורשת התנצלות פומבית מישראל על התקיפה האווירית בדוחא נגד ראשי חמאס כתנאי לחידוש מעורבותה בתיווך בין ישראל לחמאס סביב עסקת החטופים, כך דווח בחדשות 12.

על פי הדיווח הבקשה הועברה לירושלים והוצגה גם בפני גורמים אמריקניים.

קטאר משמשת מאז תחילת המלחמה בעזה מתווכת מרכזית בין הצדדים ובממשל טראמפ סבורים כי בלעדיה יתקשה המו"מ להתקדם.

הנושא עלה בשיחות שקיים שר החוץ האמריקני מרקו רוביו עם האמיר הקטארי בדוחא השבוע ובשיחותיו עם ראש הממשלה נתניהו בישראל.

הדרישה הקטארית גם הוצגה בפגישה בין השר לעניינים אסטרטגיים רון דרמר לשליח האמריקני סטיב וויטקוף בלונדון.

וויטקוף צפוי להיפגש בניו יורק השבוע עם ראש ממשלת קטאר, מוחמד בן עבד אל-רחמן אל-ת'אני, במאמץ לקדם פתרון למשבר ולאפשר חידוש המשא ומתן לשחרור חטופים.