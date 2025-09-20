תיעוד: ח"כ אלי דלל הופל לריצפה באירוע הרמת כוסית צילום: משנים כיוון

ח"כ אלי דלל מהליכוד הותקף הערב (מוצאי שבת) במהלך הפגנה נגד הממשלה בהרמת כוסית של הליכוד בכפר סבא. המשטרה פועלת נגד המפגינים בניסיון לפזר אותם.

בתיעוד נראה חבר הכנסת כבן ה-70 נופל על הרצפה. שוטרים מסייעים לו לקום ולאחר מכן ממשיכים המפגינים לזרוק לעברו חפצים. המפגינים גם שברו את הטלפון הנייד האישי של היועץ שליווה את ח"כ דלל.

חבר הכנסת הגיב: "הרגשתי שאני עובר לינץ', אנחנו בחודש של סליחות, אפשר להתווכח, אבל ראיתי שנאה בעיניים. כולנו צריכים להיות מזועזעים, אנחנו עלולים להגיע לרצח. צריך להרגיע. אני מוכן לדבר עם כל אחד ולנהל אבל לא בצורה של אלימות".

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, שוחח עם ח"כ אלי דלל והביע זעזוע מהאירוע. "ראש הממשלה קרא למשטרת ישראל למצות את הדין עם התוקפים והזהיר מההסתה הפרועה נגד חברי הקואליציה. הסתה זו הולכת ומקצינה מידי יום ככל שהפורעים המסיתים מגלים שרוב הציבור אינו איתם.

אם רשויות החוק לא ישימו קץ לתופעות המסוכנות הללו, זה יגמר בדם שיהיה על ידיהם", נמסר מטעם לשכת נתניהו.

בליכוד גינו גם כן את האירוע. "הליכוד מגנה בתוקף את תקיפתו של חבר הכנסת אלי דלל היום בכפר סבא. תקיפה שהתרחשה ע"י פורעים עבריינים משולחי רסן בחסות היועמ"שית.

מדובר במיעוט קיצוני שפועל כמיליציות איומים ואלימות המעוניין להשתיק, להפחיד והרצח הבא כבר מעבר לפינה. אנו לא ניכנע, לא נושתק ונמשיך לפעול למען עם ישראל בכל יום ובכל מקום במדינה", לשון הודעת הליכוד.

יושב-ראש הכנסת אמיר אוחנה תקף את התנהלות המפגינים. "‏עזבו שהוא חבר כנסת, אדם מבוגר בן 70 (וגם, מהמתונים והמקסימים שיש) מוטל על הרצפה, והחלאות 'הדמוקרטיות' המטונפות האלה משליכות עליו חפצים. ‏חופש ההפגנה? ‏היועצת המשפטית למחאה מוכנה להכשיר הכל, גם אלימות - רק שהממשלה תיפול".

המפגינים מול הרמת הכוסית של הליכוד בכפר סבא צילום: דוברות המשטרה

השרה מירי רגב הגיבה "הכתובת על הקיר והרצח הבא על הידיים שלכם. אני מגנה בתוקף את המתקפה האלימה נגד חבר הכנסת אלי דלל. שוב ושוב אנחנו עדים לאותם פורעים מהשמאל. בשבוע שעבר זה היה נגדי בפתח תקווה, היום זה נגד ח”כ דלל, ובמקביל בירושלים הם פורצים לגדרות סביב בית ראש הממשלה, להזכירכם לפני שבועיים הם שרפו שם רכבים!

זו לא מחאה, זו אנרכיה. חופש הביטוי הוא ערך עליון בדמוקרטיה, אבל אלימות, הצתות ופריצות חייבות להיפסק. אני קוראת למערכת אכיפת החוק להפסיק עם האכיפה הבררנית ולפעול ביד ברזל ולמצות את הדין עם הפורעים עד תום", דברי רגב.

המשטרה הודיעה על מעצרם של ארבעה מן המפגינים באירוע בחשד לתקיפת שוטרים ועל פיזור יתר המוחים.