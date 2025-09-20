הרב יעקב זכריה, ראש ישיבת 'לב אליהו' בירושלים, נפטר השבת בבית החולים שערי צדק בגיל 70, לאחר שעבר אירוע מוחי קשה בתחילת חודש אלול.

הרב זכריה נולד בי"א שבט תשט"ו וכצעיר למד בישיבת 'פורת יוסף' בירושלים, שם היה תלמיד מובהק של הרב בן ציון אבא שאול. הרב אבא שאול התבטא עליו: "תפס את דרך הלימוד שלנו, וראוי ללמד תלמידים".

בשנת תשס"ב הקים הרב זכריה את ישיבת 'לב אליהו' לצעירים, ובשנת תש"ע נפתחה הישיבה הגדולה בשכונת רמת שלמה בירושלים, יחד עם ישיבת דרך תורה.

לאחר שעבר את האירוע המוחי, נוסף לו השם 'רפאל' בהוראת רבנים, ורבים התפללו לרפואת 'רפאל יעקב בן נעימה'. למרות התפילות, מצבו הידרדר והוא נפטר בשבת.

