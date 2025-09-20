בראיון שפורסם בסוף השבוע בעיתון "ישראל היום", התייחס שר התיירות חיים כץ לסוגיית הקיצוץ בתקציב אבטחת מוסדות החינוך, והודה כי מדובר במהלך יזום שנועד להפעיל לחץ על משרד האוצר.

לדבריו, בעת שכיהן כממלא מקום השר לביטחון לאומי, בחר להסיט את הסכום של 250 מיליון ש"ח שהוקצה לאבטחת בתי הספר, מתוך מטרה שהלחץ הציבורי יגרום להשבתו. "זה היה מהלך מדהים. הייתי חודשיים ממלא מקום השר לביטחון לאומי ועמד לפתחי גם הסכם עבודה, גם שכר נמוך לשוטרים בתחנות וגם סגירת תקציב".

עוד הוסיף, "ראיתי את התקציב לשמירה בבתי הספר ואמרתי אני אקח את זה. לא לקחתי את זה הביתה, אלא לצרכים אחרים שאולי הם יותר חשובים. זה היה סיכון מחושב שוועד ההורים הארצי וארגון המורים לא יתנו לפתוח את שנת הלימודים בלי, ואז האוצר ייתן עוד 250 מיליון, שהוא לא רצה לתת".

דבריו של השר כץ מאירים באור חדש את טענותיהם של השרים איתמר בן גביר ויואב קיש, אשר התריעו בשבועות האחרונים מפני "משבר אבטחה" חמור במוסדות החינוך והאשימו את השר בצלאל סמוטריץ'.

כעת, מתברר כי התקציב אכן הוסר באופן יזום ולא כתוצאה מהזנחה ביטחונית מצד משרד האוצר והשר בצלאל סמוטריץ' כפי שהאשימו כאמור השרים בן גביר וקיש.