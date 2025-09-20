תינוק כבן שנה נכווה במצב בינוני ממרק רותח בליל שבת בבני ברק ופונה לבית החולים שניידר בפתח תקווה. התינוק סבל מכוויות בפלג גופו העליון.

כוחות הצלה הוזעקו לבית בעיר לאחר הדיווח על האירוע. חובשים ופרמדיקים של מד"א יחד עם מתנדבי "הצלה" העניקו טיפול רפואי ראשוני לתינוק במקום.

דודי בלוי, תורן שבת בארגון "הצלה", תיאר את האירוע: "כשהגעתי לבית, הביאו לי תינוק כבן שנה הסובל מכוויות בפלג גופו העליון לאחר שנכווה ממרק רותח. יחד עם חובשים ופרמדיקים של מד"א הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני".

התינוק פונה במצב בינוני לחדר הטראומה בבית החולים שניידר להמשך טיפול רפואי. כוויות מנוזלים רותחים נחשבות לסוג נפוץ של תאונות בית בקרב תינוקות וילדים צעירים.