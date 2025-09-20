רבני ביתר עילית הוציאו איסור על פרסום מודעות אתרי ספא בעיתונים המקומיים, לאחר מה שהגדירו "פירצות חמורות" בהפעלת המתקנים.

ההחלטה מגיעה על רקע פריחת מתקני הספא והסאונות בערים החרדיות בשנים האחרונות.

במכתב, שפורסם לראשונה באתר 'בחדרי חרדים' וממוען לעיתונים המקומיים כותבים הרבנים: "לאחר שנוצרו כמה וכמה פירצות חמורות בהפעלת דירות ואתרי ספא כאן בעירנו, ולאחר שבית הדין ישב בראשות הגאב"ד לדון בכך, הוחלט כי אסור לפרסם בכל העיתונים מודעות על אתרי ספא בכל צורה שהיא".

עם זאת, הרבנים השאירו פתח לאישור: "אדם המפעיל ספא יכול לפנות לבית הדין, וככל שיקבל על עצמו כללי שימוש במקום עם פיקוח, קיימת אפשרות שבית הדין יאשר לו לפרסם את האתר שלו".

על המכתב חתומים רב העיר הרב חיים וייס, הראב"ד הרב צבי ברוורמן ועוד רבני העיר.

מתקני הספא והסאונות הפכו לטרנד פופולרי במגזר החרדי בשנים האחרונות. המתקנים משמשים כמקומות בילוי לקבוצות ולזוגות.

הרקע להחלטה היה סדרת פרסומות שכוונו לזוגות, שלדברי גורמים בעיר גרמו למכשולות הלכתיים. הדבר הוביל את רבני העיר להחמיר בנושא ולפרסם את ההנחיה החדשה.