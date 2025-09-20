ראש האופוזיציה יאיר לפיד, יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, יו"ר ישר! עם איזנקוט גדי איזנקוט ויו"ר הדמוקרטים יאיר גולן הודיעו הערב (מוצאי שבת) שהסתיימה פגישה של ראשי המפלגות בהרכב שיהפוך לפורום קבוע.

הפגישה הבאה, כך הודיעו, תתקיים מיד לאחר יום כיפור. "ראשי המפלגות מצפים כי נפתלי בנט ובני גנץ יצטרפו לפגישות הבאות", נמסר.

בפגישתה סוכם על הקמת גוף מקצועי "שיעסוק בקווי היסוד של הממשלה הבאה, כינון חוקה, שירות לכל ושמירה על צביון מדינת ישראל כמדינה יהודית, דמוקרטית וציונית".

מהמפגש נעדרו ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט שטען כי היעדרותו נובעת מאזכרה לאביו אך גורמים פוליטיים העריכו כי הוא אינו רוצה להיות מזוהה עם הפורום וגם יו"ר מפלגת כחול-לבן בני גנץ שלפי שעה מרחיק את עצמו מגוש מתנגדי הממשלה.