מפקד תחנת מוריה במשטרה, ניצב-משנה יובל ראובן, התעמת הערב (מוצאי שבת) עם חברת הכנסת נעמה לזימי ממפלגת הדמוקרטים.

לזימי כינתה את ראובן "אפס" והוא הגיב בזעם "את אפס". העימות התרחש על רקע החלטתו שלא לאפשר לה לעבור מחסום בהפגנה נגד הממשלה בירושלים.

לזימי טענה: "משטרת ירושלים חסמה אותי באלימות עכשיו מלעבור יחד עם משפחות החטופים בהפגנה לשחרורם מחוץ לבית ראש הממשלה, רק כי ביקשתי שיתנו לאישה עם מוגבלות וכלב הנחיה שלה לעבור גם כן יחד איתי. מבחינתם החסינות היא על תנאי, ותקפה רק לתומכי בן גביר ונתניהו - עבור מתנגדי שלטון היא כבר לא קיימת"

בהמשך כתבה בחשבונה ברשת X: "אפס הוא מי שהתנתק מהחובה לשרת מדינה וציבור ועבר לשרת רודן וכהניסט".

לפני שבועיים נרשם עימות נוסף של ראובן עם ח"כ מהדמוקרטים - גלעד קריב. קריב טען כי ראובן הטיח בו "לך תצעק בכנסת", והשיב: "לא תדבר ככה לאזרח ולא לחבר כנסת. אתה לא מעל לחוק".