קרוב ל-4,000 נשים מקהילת המגזין פנימה התכנסו השבוע בבנייני האומה בירושלים לכנס של עוצמה והתרגשות, סיכום שנת תשפ"ה ומילוי מצברים לקראת השנה החדשה.

הכנס שמתקיים זו השנה ה-13 הפך למסורת ומעניק כוח לכל השנה כולה.

טעימה מהערב המיוחד שצילמה שירן חוה צרפתי:





במהלך הכנס הוכתרו נשות השנה אותן בחרו המנויות. נשים שעסוקות בעשיה, בנתינה, בתקווה ובחינוך ומרוממות את הקומה בעם ישראל בעת הזו. במהלך הכנס הוכתרו נשות השנה אותן בחרו המנויות. נשים שעסוקות בעשיה, בנתינה, בתקווה ובחינוך ומרוממות את הקומה בעם ישראל בעת הזו.

בין הזוכות: אפרת מור אימו של החטוף איתן מור, שורדת השבי ילנה טרופנוב, דר' שיר שבת רופאה באגף השיקום בהדסה, אוסי אבן צור ואורית לוי מקימות מיזם שידוכים לפצועי המלחמה, שלומית אברמוביץ' שחידשה את ההתיישבות במטולה, נזר כהן מקימת 'חמ"ל בצק', אודיה למברגר מקימת מעגלע התפילה ביער הנובה, טליה ושרה ליבי ששכלו בן-אח בעזה ומבונות השומרון, אורטל דרמון העוטפת את נשות המגוייסים באהבה גדולה.

עוד אין לך מנוי לפנימה? לחצי כאן

הרבנית ימימה מזרחי, בעלת טור קבוע במגזין, נבחרה לאשת השנה בתחום אהבת התורה על חלקה בהשפעה אין סופית, בנחמה ובהענקת תקווה לנשים אמרה "כשהתותחים רועמים, הנשים לא שותקות. יש כאן אסופה של נשים שכל אחת מהן היא אשת השנה בעצמה. כולנו נשים שמחוללות היסטוריה". עוד אמרה "בתי הכנסת השנה יהיו מלאים ברבי אמנון ממגנצַא זכר צדיק לברכה מְגִנֵּי הארץ; קטועי רגליים, קטועי ידיים, פגועי ראש, עיוורים באחת העיניים או בשתיהן, שלא נדע. כל כך הרבה גיבורים. הם יעמדו איתנו חולמים, כי אם לא החלום שלהם לעוף, הם לא היו כאן".

"תהא שנת פגישות וחתונות", בירכה הרבנית ימימה את הקהל, "תהא שנת פנימה והרבה. מציאת הכוחות מבפנים והארה שלהם החוצה".

הרב שמואל אליהו שהשתתף בפאנל לצד ביתו הרבנית רחל בזק, בירך את הנשים שהאור המיוחד שלהן יאיר את העולם ושנזכה כולנו לגאולה שלמה עוד השנה.

צפו בתקציר הכנס שצילם נתן אפשטיין:

רגע מרגש במיוחד נרשם כאשר הזמרות יובל דיין, עדי אלבחר, יפעת לרנר וספיר גזבר פצחו בריקוד ספונטני על הבמה ושירת 'ישיש עליך' לכלה- הכנרית שריגשה את כולן השנה, רחל גולדברג. אלפי הנשים בקהל לא נשארו אדישות והצטרפו, רקדו לפניה בשמחה והתלהבות.

עורכת פנימה תחיה פרץ אמרה "את כנס פנימה לשנת תשפ''ה בחרנו להקדיש לכל הלוחמות בעורף ובחזית בכל רחבי הארץ. יחד, שמחנו, התרגשנו, בכינו וצחקנו. קמנו בכוחות מחודשים, בשירה, בריקודים ובלב מלא תפילה ש"תכלה שנה וקללותיה ותחל שנה ברכותיה". שמחנו לצאת מדפים ולהפגש במציאות. מברכות את כל המנויות שלנו בשנה טובה ומתוקה".

עוד אין לך מנוי לפנימה? לחצי כאן

צילום: חיים טוויטו

צילום: חיים טוויטו

צילום: חיים טוויטו

צילום: חיים טוויטו

צילום: חיים טוויטו

צילום: חיים טוויטו

צילום: חיים טוויטו

צילום: חיים טוויטו

צילום: חיים טוויטו

צילום: חיים טוויטו

צילום: חיים טוויטו

צילום: חיים טוויטו

צילום: חיים טוויטו

צילום: חיים טוויטו

צילום: חיים טוויטו

צילום: חיים טוויטו

צילום: חיים טוויטו

צילום: חיים טוויטו

צילום: חיים טוויטו

צילום: חיים טוויטו

צילום: חיים טוויטו

צילום: חיים טוויטו

צילום: חיים טוויטו

צילום: חיים טוויטו

צילום: חיים טוויטו

צילום: חיים טוויטו

צילום: חיים טוויטו

צילום: חיים טוויטו

צילום: חיים טוויטו