לאזרחי הולנד נמאס מההגירה המוסלמית למדינה. אלפים מתושבי הולנד יצאו ביום שבת להפגנות גדולות נגד המשך ההגירה למדינה, והתעמתו עם כוחות המשטרה שנאלצו להשתמש בגז מדמיע ותותחי מים על מנת לפזר את המפגינים.

תמונות ששודרו בטלוויזיה המקומית הראו אלפי מפגינים חוסמים כביש מהיר בעיר האג, נושאים שלטים נגד המשך ההגירה המוסלמית להולנד, ומתעמתים עם המשטרה המקומית. המפגינים הציתו כלי רכב ויידו אבנים ובקבוקים לעבר השוטרים, שנאלצו להשתמש באמצעים לפיזור הפגנות.

מספר מפגינים ניפצו שמשות של מטה מפלגת השמאל 66D ואחרים ניסו להגיע לבניין הפרלמנט ההולנדי, אך נבלמו. המפגינים דרשו להחמיר את מדיניות ההגירה ולנקוט צעדים נגד מבקשים מקלט לא חוקיים בהולנד. ראש ממשלת הולנד, דיק שוף, גינה את המפגינים ואת "התמונות המזעזעות והביזאריות של אלימות חסרת בושה. הן בלתי מקובלות לחלוטין", לדבריו.

מנהיג הימין בהולנד, חירט וילדרס, הוזמן לשאת נאום בהפגנה אך בחר שלא להגיע. וילדרס ממשיך לשמור על יתרון בסקרים לקראת הבחירות הכלליות שיתקיימו בהולנד בתאריך 29 באוקטובר. גם וילדרס פרסם הודעה בה גינה את האלימות כלפי השוטרים.