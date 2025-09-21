ח"כ לשעבר חנין זועבי עוכבה לחקירה בגין הסתה לטרור צילום: דוברות המשטרה

המשטרה עיכבה לחקירה הבוקר (ראשון) את חברת הכנסת לשעבר חנין זועבי בגין הסתה לטרור בכנס אנטי ישראלי בחו"ל.

החקירה נפתחה בעקבות מספר תלונות שהוגשו בחודשים האחרונים על דברים אותם נשאה במסגרת נאום בכנס אנטי ישראלי בחו"ל.

בין היתר אמרה זועבי בכנס: "זה לא חמאס שהתנגד, זה העם הפלסטיני. וכן, אי אפשר להפריד בין חמאס לעם הפלסטיני. אי אפשר להפריד ביניהם. אלה שנכנסו בשבעה באוקטובר, הם לא נכנסו לגבולות הישראליים, הם נכנסו לארץ שלהם. זו הארץ שלהם".

מהמשטרה נמסר כי "עם קבלת הדיווח ולאחר איסוף ממצאים ובחינתם יחד עם הגורמים הרלוונטיים, נמצא כי יש בדברים אותם אמרה חשד לעבירות של הזדהות עם ארגון טרור בפומבי והסתה למעשה טרור.

מנכ"ל בצלמו שי גליק מסר: "טחנות הצדק טוחנות לאט אבל הצדק בא. מי שמסית לטרור ישלם מחיר כבד. אנחנו בטוחים שכעת יוגש כתב אישום, היא תיעצר עד תום ההליכים ולאחר מכן תירקב בכלא לשנים רבות".