עשרה לוחמי צה"ל נפצעו באורח קל היום (ראשון) בהתהפכות האמר צבאי בפאתי העיר עזה.

צוותי רפואה העניקו להם טיפול ראשוני במקום והלוחמים פונו לבית החולים ברזילי באשקלון להמשך טיפול.

הלוחמים משתייכים לצוות הקרב החטיבתי של כפיר, שמתחיל בימים אלה את חלקו בתמרון הקרקעי ברצועה. בצה"ל מסרו כי נסיבות התאונה ייבחנו.

אתמול נפצע לוחם צה"ל באורח בינוני מירי צליפה של מחבל בצפון רצועת עזה. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו עודכנה.

במקביל, כוחות אוגדה 98 ממשיכים להעמיק את הפעילות בעיר עזה במסגרת מבצע "מרכבות גדעון ב'".

ביממות האחרונות פועלים הכוחות לכיתור העיר, חיסלו יותר מ-30 מחבלים ואיתרו אמצעי לחימה ותשתיות תת-קרקעיות במבנים אזרחיים, תוך תקיפת עשרות מטרות טרור מהאוויר.