מאג'ד אבו סלמיה, אחיו של מנהל בית החולים שיפא בעזה, שימש כצלף בארגון חמאס וחוסל אתמול בביתו, כך חשף הבוקר (ראשון) דורון קדוש בגלי צה"ל.

חיל האוויר ביצע את החיסול במחנה הפליטים שאטי שבעיר עזה ומצה"ל נמסר כי "אבו סלמיה התכוון להוציא לפועל פעולת טרור בטווח הזמן המיידי במרחב העיר עזה".

מחמד אבו סלמיה, מנהל בית החולים שיפא, היה עצור בישראל במהלך המלחמה ושוחרר "בטעות" בשל תקלה של השב"כ. שחרורו עורר ביקורת ציבורית וביטחונית.

בצה"ל ייחסו לאורך המלחמה לחמאס שימוש בתשתיות ובמרחבים של בית החולים שיפא, לרבות הקמת תוואי מנהרות טרור ושימוש בחדרים במתחם. בין היתר נטען כי חטופים הוחזקו במקום.