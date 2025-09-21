לקראת ראש השנה, משפחתו של מאיר בקשי ז"ל, שהיה חזן ושליח ציבור במשך עשרות שנים בירושלים, פרסמה לראשונה הקלטות נדירות של תפילותיו בנוסח הירושלמי המסורתי.

הרב בקשי שימש כחזן בבית הכנסת ישא ברכה ולאחר מכן בבית הכנסת "נעם" בשכונת גבעת שאול והיה ידוע כבעל תפילה מסור ובעל קול רם ונעים במיוחד.

"אבא היה בעל תפילה בחסד, בפרט בימים הנוראים", סיפרה משפחתו, "ברוך השם אבא השאיר לנו הקלטות של תפילתו בראש השנה בנוסח הירושלמי המקורי, כפי שהתפלל כשליח ציבור במשך 59 שנה בבית הכנסת ישא ברכה בירושלים".

כעת, מבקשת המשפחה לחשוף את הציבור הרחב לתפילות שהותיר אחריו, ולהנגישן לקראת הימים הנוראים.

הרב בקשי הוא האח הבכור של הראשון לציון הרב אליהו בקשי דורון ואברהם בקשי דורון. היה אחראי על לימודי היהדות בטלוויזיה הלימודית (שם יזם את התוכניות קשת וענן ושניים אוחזין) והגיש תוכניות שונות. כמו כן הגיש סדרת טלוויזיה בנושא שירת הבקשות בטלוויזיה הישראלית. הרב בקשי היה מרצה וסגן דיקן במכללה ירושלים.

בשנת 2019 קיבל את יקיר ירושלים על העמדת דורות של מורים, מורות ור"מים בחינוך הדתי והחרדי בעיר, על הנחלה של ערכי צדקה וחסד ועל פעילות מגוונת לשימור המורשת הירושלמית כחזן וכחוקר הפיוט.