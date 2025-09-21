ראש השנה הוא רגע של התחלה חדשה, אבל גם אתגר משפחתי לא פשוט: 48 שעות רצופות בלי חיבור לחדשות, בלי סלולר, עם תפילות ארוכות וארוחות חגיגיות שיכולות להפך לשעמום טרחני.

אבל מאחורי האתגר הזה מסתתרת הזדמנות זהב - זמן איכות אמיתי עם המשפחה, רגעים של חיבור רוחני עמוק ומרומם שקשה למצוא בשגרת השנה. הבעיה היא שרוב המשפחות לא יודעות איך לנצל נכון את הזמן הזה.

איך הופכים את התפילות הארוכות לחוויה משמעותית גם לילדים? מה עושים כדי שהארוחות החגיגות לא יהפכו לבריחה לחדרים? ואיך מנצלים את הניתוק הדיגיטאלי כדי להתחבר באמת?

החוברת לראש השנה צילום: ללא

בדיוק לשם כך הכנו לכם חוברת תוכן מיוחדת עם סיפורים מרגשים, רעיונות השראה והפעלות שיהפכו את ראש השנה לחוויה משפחתית בלתי נשכחת. החוברת נוצרה במסגרת "מועדון ההורים" של ערוץ 7 בהובלת הרב יוני לביא, ולכבוד החג אנחנו שמחים לחלוק אותה עם כל המשפחות.

