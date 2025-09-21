מאז תחילת המבצע הצבאי בעיר עזה, צה"ל מרחיב משמעותית את השימוש בנגמ"שים רובוטיים, שפועלים באופן עצמאי בתוך שטח רווי איומים.

המערכת, המכונה ברשתות העזתיות "נגמ"שים מתאבדים", מושכת תשומת לב רבה בקרב תושבי האזור, המתעדים את תנועותיה ברחובות. כך דיווח הבוקר בגלי צה"ל דורון קדוש.

תחילתו של הפיתוח לא הייתה מבוססת כלל על נגמ"שים, אלא על דחפורים הנדסיים רובוטיים בלתי מאוישים מסוג "פנדה". בהמשך, הוחלט בצה"ל להמיר את הדחפורים בנגמ"שי "זלדה" ישנים מתוצרת אמריקאית, המצויים בכמויות גדולות באחסני צה"ל.

בהמשך, חטיבה הטכנולוגית ליבשה בצה"ל פיתחה התקן חדש, שמאפשר לנגמ"ש להוביל קופסת חומר נפץ, להניחה במקום היעד ולסגת לפני הפיצוץ.

המערכת מופעלת בימים האחרונים עשרות פעמים ביום - בעיקר בלילות - והשמידה אלפי מבנים ברחבי הרצועה. בצה"ל מעריכים כי אלפי מטענים נוטרלו באמצעותה, וחייהם של לוחמים רבים ניצלו. "המערכת הזו הפכה להיות אחד מאמצעי הלחימה הכי דרמטיים בעזה", אומר קצין בכיר.

במקביל, בצה"ל מפתחים כעת גרסאות נוספות למערכת: נגמ"שים רובוטיים שישמשו לאספקת ציוד לוגיסטי לכוחות הלוחמים בשטח, וכן נגמ"שים קטלניים עם מקלעים, שיזהו מחבלים ויבצעו ירי מדויק. קצין בכיר מציין, "דמיינו מה יכולים לעשות 100 נגמ"שים רובוטיים כאלה, שנכנסים לתוואי שטח לפני שכוח נכנס, ופותחים עבורו את הציר. זה שדה הקרב העתידי, ואנחנו נהיה הראשונים בעולם לעשות זאת".