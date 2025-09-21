בשיעורו השבועי בבית הכנסת היזדים בירושלים, הביע הראשון לציון הרב יצחק יוסף חשש לקראת ראש השנה הקרוב, כאשר קשר בין אירועי השנה שעברה לבין מהותו של החג.

"מה שקרה לנו בתשפ"ד, ומאז המלחמה ממשיכה, כל זה נגזר בראש השנה תשפ"ד - שייכנסו מחבלים ויהרגו ויטבחו, אלף ומאתיים הרוגים ביום אחד. מאז השואה לא היה דבר כזה", אמר הראשון לציון בכאב.

הרב יוסף הוסיף כי גם המשך המלחמה נגזר מראש. "בראש השנה תשפ"ה נגזר עוד שתימשך המלחמה. אתה שומע כל יום, עוד בשורת איוב, עוד נהרגים, עוד נהרגים".

בהמשך תהה: "מה ייגזר עלינו בתשפ"ו?"

לסיום, קרא הרב יוסף לקהל להתפלל "לקדוש ברוך הוא שבראש השנה תשפ"ו ישפוט את כל עם ישראל ברחמים לחיים טובים ושלום, שלא יישמע עוד שוד ושבר בגבולנו".