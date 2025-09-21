יו"ר מפלגת ישראל ביתנו אביגדור ליברמן הכריז הבוקר (א') על סירובו להשתתף בממשלה עתידית שתכלול נציגי המפלגות הדתיות או הערביות.

בראיון לרשת ב' הגדיר ליברמן את שתי המפלגות כ"גורמים אנטי-ציוניים". "מבחינתי אין מקום לגורמים לא ציוניים בממשלה הבאה, לא למפלגות ערביות ולא למפלגות החרדיות - גורמים אנטי-ציוניים", אמר.

"זה כדי לשקף את הערכים הבסיסיים של התנועה הציונית. אנחנו לא יכולים לתת יד להשתמטות. כשאתה רואה כל ההפגנות עם אלימות נגד חיילי צה"ל, מתנפלים על הרכב של צה"ל, מרביצים לחיילים, מאפשרים לעריקים לברוח - מה זה?", הוסיף.

"בכיתות א' בראשון לספטמבר הזרם יהודי ממלכתי רק 36%. יש פה אתגר לתנועה הציונית כולה ומדינת ישראל, חייבים לשמור עליה כמדינה יהודית, ציונית ודמוקרטית".

אשר לעוגת המנדטים שייתכן ולא תאפשר הקמת ממשלה ללא המפלגות הללו, אמר כי "אם נתנהל נכון, אנחנו נגיע למספיק מנדטים כדי לבסס קואליציה ציונית רחבה ויציבה. הכל תלוי בנו - אם נתנהל נכון, נגיע לתוצאה רצויה".

אשר לניהול המלחמה, אמר ליברמן כי "אני לא מזהה שם שום כוונה אמיתית, לא בשחרור החטופים ולא לנצח את חמאס, אלא להפך - לנצל ולמשוך זמן עד הבחירות. הניצחון על חמאס מחייב שחרור החטופים לפני זה. אי אפשר לנצח את חמאס בלי לשחרר קודם את החטופים. צה”ל פועל שם באמת עם ידיים קשורות, וכדי שצה"ל יפעל במלוא העוצמה - צריך שחרור חטופים".