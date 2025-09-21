ח"כ אלי דלל הופל לריצפה צילום: משנים כיוון

ח"כ חילי טרופר (כחול לבן) התייחס היום (ראשון) לאירוע התקיפה של ח"כ אלי דלל מהליכוד אמש במהלך הפגנת שמאל נגד הממשלה בכפר סבא.

בתיעוד נראה דלל, בן 70, נופל אל הקרקע כששוטרים מסייעים לו לקום, בעוד מפגינים ממשיכים להשליך לעברו חפצים ולצעוק.

טרופר גינה את האלימות ומתח ביקורת על המפגינים ועל חבריו באופוזיציה: "איך קורה שאפילו אחרי שאדם מבוגר נופל בתוך המון מפגין והוא ממשיך לחטוף צעקות ונזרקים עליו דברים - יש התייצבות מחנאית? הרי לפני שאלי דלל הוא חבר כנסת בליכוד - הוא אדם שהותקף. וכשאדם מותקף לא שותקים".

בהמשך הוסיף טרופר כי התנגדות לאלימות אינה יכולה להיות מותנית בזהות פוליטית, "על מה ומי יש להגן בסיטואציה אלימה שכזו או לשתוק מולה? מי שעומד מול אלימות ושנאה רק כשהיא מגיעה מהצד הפוליטי היריב - לא באמת מתנגד לשנאה ולאלימות, הוא רק עסוק בחשבונות פוליטיים".

לדבריו, גם במחלוקת יש מקום לאנושיות בסיסית, "כשאדם מבוגר נופל בתוך המון, גם אם הוא חושב אחרת ממך, לא צועקים עליו ולא משליכים עליו דברים. רק מבקשים סליחה ומושיטים לו יד לקום".