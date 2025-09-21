בספטמבר 2023, בזמן שמטוסי חיל האוויר תקפו מטרות חיזבאללה בדאחייה שבביירות, חדרו סוכני מוסד לאזור חארת חריק - הרובע השיעי המאובטח שבו שכן הבונקר הסודי של נסראללה.

על פי הפרסום בידיעות אחרונות של רון בן ישי תוך סיכון חיים ממשי, הם נשאו עמם חבילות מוסוות והטמינו ציוד רגיש במתחם תת-קרקעי בלב אזור אויב.

הפעולה התבצעה תוך תיאום עדין עם צה"ל, שבזמן החדירה לא הפסיק את ההפצצות - אלא אף הגביר את עוצמתן, כדי להסיח את דעת כוחות חיזבאללה. המכשירים הונחו בנקודות שתוכננו מראש, וזאת בהתאם למודיעין מדויק שהצביע על כוונתו של נסראללה להיפגש במקום עם בכירי ארגונו ובכיר איראני.

לדברי המעורבים, "הסיכוי לחזור מהפעולה בחיים היה חצי-חצי". גם סטייה של מטר בודד במיקום הפצצות עלולה הייתה לפגוע בכוחות הישראליים שפעלו בשטח - או לכשל בהשגת היעד.

עוד נאמר בדיווח הבוקר המכשור שהוטמן במתחם התת-קרקעי נחשב לבעל חשיבות אסטרטגית.

לפי הדיווח, ההטמנה המדויקת של האמצעים בתוך הבונקר אפשרה זיהוי וניווט של הפצצות שהוטלו לאחר מכן - כך שהצליחו לחדור בדיוק לנקודת הכינוס של נסראללה ויועציו.