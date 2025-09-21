יועמ"ש בתי המשפט, עו"ד ברק לייזר, הודיע כי הנהלת בתי המשפט פועלת לקביעת נהלים ברורים לניהול דיונים רגישים.

כחלק מהמהלך ימונה כוח סדרנים אזרחי ולא חמוש, שיהיה מוסמך להרחיק מפגינים, חברי כנסת והורים שכולים מאולמות הדיונים. בנוסף, נשקלת האפשרות לקיים דיונים ציבוריים בשידור חי באולם סמוך, כך שאזרחים יוכלו לצפות בהליך מבלי להפריע להתנהלות המשפט.

ההחלטה התקבלה בעקבות פניית ארגון זכויות האדם בצלמו, שטען כי בחודשים האחרונים מאבטחי בתי המשפט - הנושאים נשק - הוציאו בכוח מפגינים וחברי כנסת. רק לפני שבועיים הוצאה ח"כ טלי גוטליב בכוח מדיון במשפטו של יועץ רה"מ יונתן אוריך.

בצלמו טענו כי בדומה לכנסת, גם בבתי המשפט על כוח אזרחי ולא חמוש לבצע את ההרחקות. מנכ"ל הארגון, שי גליק, ציין כי מציאות שבה מאבטחים חמושים מוציאים ח"כ או הורה שכול "מהווה איום ויש להפסיקה לאלתר". בנוסף, דרש הארגון לקבוע נהלים ברורים ושקופים להרחקת מפגינים ולהחזרתם לאולמות.

במענה לפנייה כתב עו"ד לייזר כי מתקיימת בחינה כוללת של תפיסת ההפעלה, לרבות הסוגיות שהועלו. במקביל, פרקליט המדינה עו"ד עמית איסמן פנה אף הוא להנהלת בתי המשפט לאחר עימות בין ח"כ לימור סון הר מלך לפרקליטה בשירות המדינה עו"ד תהל ורד. איסמן התריע כי "על מערכת בתי המשפט מוטלת החובה להבטיח את ביטחונם ושלומם של כלל המשתתפים בהליך ובפרט פרקליטי המדינה".

שי גליק בירך על המהלך ואמר, "אני מברך על ההחלטה לקבוע נהלים ברורים ושקופים שמצד אחד מאפשרים את השקיפות המרבית ומצד שני מגנים ומונעים אנרכיה. אין מקום להוציא חברי כנסת בכוח חמוש מהדיון ובד בבד אין מקום לפגוע בעובדי מדינה בפרט על רקע הדת או הכיסוי הראש שלהם". לדבריו, הארגון ימשיך לעקוב ולוודא שהנהלים החדשים ישמרו על חופש המחאה וזכות הציבור להיות חלק מההליך.