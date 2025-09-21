ח"כ צבי סוכות פנה היום (ראשון) ליו"ר ועדת החוץ והביטחון, ח"כ בועז ביסמוט, בבקשה לקיים דיון דחוף על התופעה ההולכת ומתרחבת של הברחות אמל"ח באמצעות רחפנים משטח מצרים אל שטח ישראל.

מסיור שביצע ח"כ סוכות בשטח בסוף השבוע שעבר ובדברים שהגיעו אליו מגורמי ביטחון עולה כי בשבועות האחרונים נרשמה עלייה חדה בהיקף ההברחות, הכוללת מאות רחפנים ובהן מספר רב של כלי נשק ואמצעי לחימה.

במכתבו מציין ח"כ סוכות כי התופעה יוצרת "סיכון ביטחוני חמור על מדינת ישראל ועל אזרחיה" - הן בשל זרימת כמויות נשק לגורמי פשיעה והן בשל האפשרות להגעת נשק לגורמי טרור בתוך המדינה.

עוד נכתב כי לפי המידע שנאסף ממקורות בשטח, נכון לעתה לא גובש מענה מערכתי, הולם ויעיל מטעם צה"ל והמערכת הביטחונית להתמודדות עם התופעה המתעצמת.

לאור זאת דורש ח"כ סוכות כי ועדת החוץ והביטחון תזמן לדיון את כל הגורמים הרלוונטיים, בדגש על כלל נציגי גופי הביטחון השונים, כדי לקבל תמונת מצב מלאה ולבחון את הדרכים לבלימת ההברחות שהפכו למכת מדינה.

"מדובר בתופעה של איום קיומי על מדינת ישראל. אם עד כה התרגלנו להברחות ממנהרות מתחת לקרקע, כעת המנהרות הן מעל הגדרות דרך המרחב האווירי שלנו. מדובר בתופעה חמורה שמשנה את המאזן מבפנים - האויב מתחמש בחופשיות באלפי כלי נשק שיופנו כנגדנו וכל זה מתוך שטח מדינת ישראל. חייבים להכריז מלחמת חורמה לאומית על התופעה הזו ולכנס את כלל הגורמים - שב"כ, מוסד, צה"ל, משטרת ישראל - סביב שולחן אחד ולגבש תוכנית למיגור האיום הזה", אמר.