ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט פרסם היום (ראשון) הודעה לבעלי תפקידים בשירות הציבורי ולגורמי אכיפת החוק, במטרה לחזקם מול לחצים פוליטיים.

"אינספור אנשים שאלו אותי האם בכלל יתקיימו הבחירות", פתח בנט את ההודעה. "אהיה ברור: לא נאפשר לאף אחד לדחות או לשבש את הבחירות. אנחנו על זה. דחיית בחירות יכולה להתרחש רק ברוב של 80 חברי כנסת, ואין כאלה".

"בהזדמנות זאת", המשיך בנט, "אני פונה לכל ראשי מערכות הביטחון, השוטרים, עובדי ציבור, שופטים, חברי וועדת הבחירות: המשיכו לשמור על החוק ועל המדינה. אני מודע למערכת הלחצים העצומה המופעלת עליכם. זה לא קל, אך אל תסכימו לעבור על החוק או לעקם את הכללים בגלל לחץ פוליטי".

בפנייה הוסיף: "אתם לא תסלחו לעצמכם על סטייה מהחוק; אתם נושאים באחריות למעשיכם. יש מחר. אל תפחדו. בקרוב הממשלה הנוכחית תוחלף".

לדבריו, "הנורמות הרעות שחילחלו למערכות הציבוריות, כמו לאפשר לסוכני מדינת אויב לפעול מתוך לשכת ראש ממשלה, שרי ממשלה שמקבלים שוחד, או התערבות של עסקנים פוליטיים ופליליים בקידום קציני צבא ומשטרה, ייעקרו מן היסוד. בקרוב המדינה תחזור למסלול בריא של ניהול מקצועי, התחדשות וצמיחה".

השר אלי כהן הגיב: "הבחירות יתקיימו במועדן. הדבר היחיד שצריך להבטיח שאתה בנט לא תגנוב את קולות הימין ותקים ממשלה שנשענת על האחים המוסלמים".

הרב אברהם סתיו הגיב: "מחילה אבל אתה משתף כאן פעולה עם קונספירציה. אם יש בידך ראיות לניסיון לדחות את הבחירות - שתף את הציבור. אחרת לא ראוי לצייר זאת כמזימה קיימת שאתה עמל לסכל".