מרגישים שעולם ההיכרויות הולך למקום שטחי? שכל אחד הוא רק אוסף של תמונה ומלל קצר? בדיוק בגלל זה, פרויקט 252 יצא בפרויקט חדש - פודקאסט היכרויות חדשני.

יוזמה שמאפשרת לרווקים ורווקות להפסיק להצטמצם לפרופיל קצר באפליקציה, ולקבל סוף סוף במה אמיתית, ארוכה, כנה ומעמיקה.

"הרעיון הוא, שבמקום לנסות להרשים בתמונה מחויכת או בכמה שורות כלשהן, פנויים ופנויות נכנסים לאולפן מקצועי של ערוץ 7, לשיחה פתוחה שבה אפשר פשוט להיות הם. לספר את סיפור חייהם, על הערכים שמניעים אתכם, על מה שחשוב לכם באמת. בלי פילטרים, בלי מסכות", מסביר צוריאל גביזון - יזם פרויקט 252.

הראיון נערך והופך לפרק פודקאסט שמופץ לציבור הרחב. מאות - ואולי אלפי - מאזינים יוכלו להקשיב, להרגיש את הקול שלכם, לשמוע את הצחוק, את ההתרגשות, את המקומות הכואבים והיפים שבחיים. ככה נוצרת היכרות אמיתית: לא מתוך מילים קצרות על מסך, אלא מתוך סיפור מלא וחי.

"הרבה רווקים מרגישים מתוסכלים מהשטחיות של האפליקציות. קשה להעביר את מי שאתה באמת בכמה מילים ותמונה. הפודקאסט הזה נותן להם סוף סוף מקום להראות מי הם באמת - בצורה אותנטית, אנושית, עמוקה. כשמאזינים לסיפור של מישהו, אפשר לזהות את עצמך בו - ושם מתחיל החיבור האמיתי", מתאר גביזון.

הפודקאסט פונה לרווקים ורווקות שמחפשים קשר רציני ומשמעותי, כאלה שכבר נמאס להם מהצ'אטים הקצרים וההחלקות האינסופיות ימינה ושמאלה. הקהל שמאזין לפרקים מגיע עם אותה מטרה - למצוא זוגיות יציבה ובריאה - וככה נוצרת פלטפורמה אחרת לגמרי, שלא תמצאו לא בפייסבוק, לא בטינדר, ולא בשום אפליקציה אחרת.

פודקאסט 252 צילום: פרויקט 252

ההצטרפות לתהליך פשוטה לגמרי: ממלאים טופס קצר באתר פרויקט 252, לאחר שיחת התאמה, נפגשים באולפן לראיון עומק, וכעבור זמן קצר הפודקסט מתפרסם. ההשתתפות לעת עתה, היא לגמרי בחינם.

