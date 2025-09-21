הסלוגן של קמפיין ראש השנה של ארגון "פעמונים" השנה חד וכואב: "לא מתחילים את החודש". זו אינה טעות. אם בעבר השיח הציבורי עסק בקושי "לסגור את החודש", המציאות החדשה, כשנתיים לתוך מלחמת "חרבות ברזל", קשה וכואבת הרבה יותר.

"המשפחות שמגיעות אלינו בחצי השנה האחרונה הן באמת במצב הרבה יותר קשה ממה שהכרנו בשנים קודמות", מספרת שרון לוין, מנהלת ההסברה בארגון. "בעקבות המלחמה, המצב הכלכלי ויוקר המחייה, אנשים מתקשים אפילו להתחיל את החודש ונמצאים במינוסים גדולים ובחובות הרבה יותר גבוהים ממה שהיה בעבר".

באופן מפתיע, אולי, לא מדובר באוכלוסיות המוכרות משירותי הרווחה. המשבר הנוכחי פורץ את הגבולות המגזריים והגיאוגרפיים, וחונק את עמוד השדרה של החברה הישראלית. "מדובר בכל חלקי האוכלוסייה, מכל המגזרים, בכל הארץ", מדגישה לוין. "כשאנחנו מדברים על מעמד הביניים שנשחק, זה לא סלוגן, אנחנו רואים את זה בלבן של העיניים של המשפחות, כשהמלווים שלנו מגיעים אליהן הביתה".

ארגון "פעמונים", הפועל כבר עשרות שנים ומבוסס על אלפי מתנדבים, מציע למשפחות הללו מודל סיוע בעל הצלחה מוכחת. כעת, לקראת החגים, מתמקד הארגון במתן הסיוע המיידי, באמצעות מענקים כספיים. "אנחנו בעצם רוצים לתת איזשהו בוסט למשפחה, בעזרת התורמים הנדיבים שלנו", מסבירה לוין. "זה מאפשר לנו לתת למשפחה איזשהו צ'ופר כדי שהם יוכלו להעביר את החג בצורה רגועה יותר וטובה יותר. זה מאוד עוזר למשפחות להרגיש את שמחת החג בצורה מלאה".

המענק אינו נמסר כצדקה בעלמא, אלא כחלק מתהליך ליווי כולל, המבטיח שהכסף ישמש למטרתו ויסייע לייצב את התא המשפחתי.

כאמור, ליבת העשייה של "פעמונים" היא הליווי הכלכלי ארוך הטווח, המהווה חינוך פיננסי הלכה למעשה. המתנדבים המקצועיים של הארגון יושבים עם המשפחות, בונים יחד תקציב, ומלמדים אותן כלים להתנהלות נכונה. המלווים מדריכים את המשפחות להיות צרכנים ערניים.

נדבך חשוב נוסף הוא תחום "מיצוי הזכויות". משפחות רבות אינן מודעות להטבות ולהנחות המגיעות להן על פי חוק. "אנחנו גם ממש עובדים אחד על אחד בכל הדברים האלה כדי לנסות להוזיל את העלויות מצד אחד, וגם לראות מצד שני את מיצוי הזכויות מול הבנקים, הרשויות, בתי הספר וכו'. במקביל, נבחנות דרכים להגדלת ההכנסה".

המלחמה, מציינת לוין, יצרה גם אתגר פסיכולוגי. לצד המצוקה הכלכלית, קיים רצון אנושי ומובן "להתאוורר". "אנשים רוצים לבלות, לפנק את עצמם, לפנק את הילדים, כי באמת אנחנו בתקופה הרבה יותר קשה. זה בסדר גמור אבל צריך לעשות זאת מתוך מודעות ואיזון".

לקראת ראש השנה, ב"פעמונים" פונים לציבור הרחב בבקשה לסייע במאמץ הכפול: הן במימון מענקי החג שיעניקו למשפחות אוויר לנשימה, והן בתמיכה בפעילות הליווי השוטפת, הכוללת גם קרן הלוואות ללא ריבית.

