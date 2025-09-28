מיזם שכבר הוכיח עצמו

בסבב הראשון של מיזם 'פותחים דף' השתתפו תלמידים רבים מישיבות תיכוניות שונות שהקדישו זמן ללימוד הסוגיה, ושלחו תשובות מקוריות ומעמיקות.

"תלמידים סיפרו לנו שזה נתן להם מוטיבציה להציב לעצמם אתגרים נוספים בלימוד, אחרים כתבו שהם כבר מחכים בציפייה לחידה הבאה", שיתפו בישיבה.

כעת ישיבת ניר מפרסמת חידה נוספת לקראת חג הסוכות, התשובה הזוכה מבין העונים נכונה תזכה את הכותב ברחפן Skyhawk.

החידה: שאלה הלכתית אקטואלית לסוכות

החידה הפעם עוסקת בשאלה הלכתית אקטואלית לקראת חג הסוכות הבעל"ט: "בבוקר יום טוב ירדו גשמים, ולכן אדם נאלץ לאכול את סעודתו מחוץ לסוכה. לאחר שפסקו הגשמים -- האם עליו לחזור לאכול בסוכה?"

בישיבת ניר מזמינים את תלמידי הישיבות התיכונית לכתוב את הדין והנימוק, לפי התוספות במסכת ברכות וסוכה, ולשלוח תשובה במאמר עד 600 מילים.

פרטי הגשה:

- המועד האחרון להגשת הפתרונות: א' בחשוון

- הזוכים יוכרזו: ט"ו בחשוון

להגשת התשובה הכנסו לאתר

יש חלק שפתוח לציבור

בישיבת ניר מציינים כי במסגרת המיזם נוסף הפעם אלמנט נוסף: תלמיד שהגיע להשתתף בעקבות חבר, יוכל לציין את שמו של אותו חבר בטופס ההגשה. בתום התהליך, מי שיביא את מספר המשתתפים הרב ביותר יזכה בפרס נוסף, במטרה להגדיל תורה.

המטרה: ליצור חיבור חדש ללימוד

המיזם נולד מתוך רצון לעורר חיבור חדש ללימוד גמרא. בישיבת ניר מסבירים: "אנחנו תמיד מחפשים דרכים חדשות להגדיל תורה. אנחנו מזמינים את תלמידי הישיבות התיכוניות לנסות בעצמם לגשת לעומק לסוגיה מהגמרא. זאת הזדמנות אמיתית לא רק ללמוד סוגיה בעיון, אלא גם להביא זאת לידי ביטוי אישי."

בישיבת ניר כבר מתכננים קדימה: "המטרה שלנו היא ליצור מסורת. שנערים בכל רחבי הארץ ישתתפו במיזם הזה באופן קבוע, ויחוו חוויה חדשה ומחברת ללמודי הגמרא."

על ישיבת ניר

ישיבת ניר קריית ארבע-חברון, היא ישיבת הסדר שנוסדה לפני כמעט 60 שנה על ידי הרב אליעזר ולדמן זצ"ל, ויחד עם הרב דב ליאור הם הובילו אותה שנים רבות. הישיבה שמה דגש על לימוד תורה מעמיק מתוך חיבור לעם ולארץ.

בראשה עומד כיום הרב נעם ולדמן, שממשיך את דרכו של אביו, ומוביל את הישיבה ותלמידיה להגדלת תורה, שירות צבאי ובניית הרוח. בהובלתו של הרב נעם הישיבה נמצאת כיום בתהליך של תנופה משמעותית להגדלת הישיבה ברוח ובחומר.ישיבת ניר מהווה את היסוד לחידוש ההתיישבות היהודים בחברון מאז פרעות תרפ"ט, מאז הקמתה ועד ימים אלו הישיבה ותלמידיה ממובילי ההתיישבות בהר חברון