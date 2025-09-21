קיר סטארמר: רוצים לראות שחרור חטופים וחזרה לפתרון שתי המדינות דוברות

קנדה, אוסטרליה, בריטניה ופורטוגל הודיעו היום (ראשון) על הכרה מיידית במדינה פלסטינית.

ראש ממשלת בריטניה קיר סטרמר הסביר "זה לא פרס לחמאס. כי לחמאס לא יהיה עתיד, תפקיד בממשלה (הפלסטינית) או תפקיד בביטחון. הוריתי להטיל סנקציות על אנשי חמאס נוספים בשבועות הבאים". הוא הוסיף כי "התקווה לפתרון שתי המדינות דועכת - ואסור לתת לאור הזה להיכבות".

ראש ממשלת קנדה, מארק קרני, הסביר כי שנים של טרור מצד חמאס, לצד הרחבת ההתיישבות ביהודה ושומרון ובמזרח ירושלים, וכן החלטות ממשלת ישראל הקוראות לסיפוח, ערערו את היכולת לממש את חזון שתי המדינות. הוא הוסיף כי פעולות ישראל ברצועת עזה הובילו למשבר הומניטרי חמור.

באשר לחמאס, הבהיר קרני כי הארגון ביצע פעולות טרור נגד אזרחי ישראל ודיכא את תושבי עזה, וגנב מהם את חירותם. "חמאס חייב לשחרר את כל בני הערובה, להתפרק מנשקו ולא יהיה חלק מהנהגת פלסטין".

לדבריו, "הכרה במדינת פלסטין, בהנהגת הרשות הפלסטינית, מעניקה כוח לאלו המבקשים דו-קיום ושלום, ולא מהווה בשום אופן פרס לטרור. ההכרה אינה פוגעת בתמיכתה הבלתי מתפשרת של קנדה בישראל ובביטחונה". קרני ציין כי הרשות הפלסטינית התחייבה לרפורמות רחבות ובהן קיום בחירות כלליות ב-2026 ללא השתתפות חמאס, דמוקרטיזציה ושינוי יסודי של מנגנוני הממשל. לדבריו, "קנדה תגביר את מאמציה לסייע ליישום הרפורמות ולתמוך בתהליך בינלאומי רחב לביסוס שלום יציב במזרח התיכון".

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר הצהיר כי בישיבת הממשלה הקרובה תעלה הצעה להחלת ריבונות ביהודה ושומרון. "ההכרה של בריטניה קנדה ואוסטרליה כמדינה "פלסטינית", כפרס לרוצחי הנוח'בות, מחייבות צעדי נגד מיידיים: החלת ריבונות מיידית ביהודה ושומרון וריסוק מוחלט של רשות הטרור הפלסטינית. בכוונתי להגיש לישיבת הממשלה הקרובה הצעה להחלת ריבונות", אמר.

השר מיקי זוהר הגיב: "הכרת קנדה, אוסטרליה ובריטניה במדינה פלסטינית היא הצהרה חסרת משמעות אשר נודפת ממנה ריח חריף של אנטישמיות ושנאת ישראל. התשובה היחידה להצהרה המטופשת הזאת: החלת הריבונות הישראלית ביהודה ושומרון ובקעת הירדן".

יו"ר כחול לבן, בני גנץ, מסר כי "הכרה במדינה פלסטינית אחרי השבעה באוקטובר מחזקת את חמאס ואת כל הציר האיראני, מאריכה את המלחמה, מקטינה את הסיכוי להשבת החטופים.

מצופה מראשי מדינות המערב שקידום השלום והיציבות במזרח התיכון חשובים להם לא להיכנע ללחצים פוליטיים פנימיים - אלא להגדיל את הלחץ על חמאס שישחרר את החטופים ואת אחיזתו בשלטון בעזה", דברי גנץ.

ח"כ לשעבר גדי איזנקוט הוסיף "העיסוק במדינה פלסטינית בעת הזאת ולאחר ה-7/10 היא איוולת, ופרס לטרור. העובדה שבזמן שחטופינו נמקים במנהרות חמאס, העולם עוסק באיוולת הזו, היא תולדה של כשלון מדיני מהדהד של הממשלה ונתניהו שכשלו בתרגום הישגים צבאיים במלחמה צודקת, שהפכה מפולת מדינית".

אליאב בטיטו, ראש מטה ההסברה האזרחי, הגיב: "בזמן ששר החוץ גדעון סער, מתפאר בראש חוצות כי הצליח לגייס חצי מילארד שקל לטובת מערך ההסברה, בפועל עולם כמנהגו נוהג והמערך לוקה בחסר ולא מתפקד. אנו קוראים למשרד החוץ לכנס ישיבה דחופה עם כל גופי ההסברה האזרחיים שמובילים ביד רמה מזה כשנתיים את המאבק התודעתי הבינלאומי על תדמיתה של ישראל בעולם".

זה מתחיל בהפלת האחריות של אירועים אנטישמיים בשטחם על מדינת ישראל וממשיך בהסתה הבלתי פוסקת והכחשה של המציאות בשטח. כשהמדינות האלו מלאות במהגרים פרו פלסטינים וצריך להרחיב את אחוזי התמיכה בקרב הבוחרים העתידיים, לא פלא שדווקא מדינות שאמורות להוביל את העולם המערבי מעניקות פרס לטרור ומכריזות בהכרתן של מדינה פלסטינית. מדינת ישראל כשלה במערך ההסברה שלה! אירועי שבעה באוקטובר תפסו אותנו לא מוכנים לא רק בחזית הצבאית, אלא גם בחזית התודעתית. שנתיים אחרי, ואיבדנו את התמיכה הרחבה שלנו ברחבי העולם. חמאס הצליח לשנות את המשוואה. תרצח, תאנוס ותחטוף. וכפרס, תקבל מדינה", אמר בטיטו.