לבג"ץ הוגשה היום (ראשון) עתירה על ידי משפחות שכולות, פצועי מלחמה ופורומים אזרחיים נגד הנחיות משפטיות המטילות על צה"ל חובת הכנסת סיוע הומניטרי לשטחי לחימה.

העותרים טוענים כי ההנחיות פוגעות ביכולת הצבא להשיג את מטרות מלחמת חרבות ברזל ומסכנות את חיי החיילים.

העתירה הוגשה על ידי עורכי הדין איתמר מירון, ירין ראובן ואלחנן מירון בשם משפחות שכולות, פצועי מלחמה ופורומים בהם פורום הגבורה, פורום פצועי המלחמה ופורום בוחרים בחיים. בין החתומים על העתירה: חיים ברנשטיין, אביו של סא"ל יהונתן צור הי"ד, תמר גרסין, אחותו של חנן חנניה הי"ד, סיגל קראוניק, אלמנתו של רבש"צ קיבוץ בארי, צורית פניגשטיין, אמו של מעוז הי"ד, טליה חדד, אחותו של מאור לביא הי"ד, ודבורה סעדון, אמו של הלל הי"ד. יגאל וולודרסקי אביה של ריטה, יורם אליהו אביו של ידידיה, נריה קפלן לוחם גולני שנפצע קשה ברצועת עזה, וכן בני משפחות ופצועים נוספים.

העותרים דורשים מבית המשפט להוציא צווים שיבהירו כי הממשלה, הקבינט, הרמטכ"ל ושר הביטחון רשאים למנוע הכנסת סיוע הומניטרי לשטחי לחימה, כל עוד ניתנה לאזרחים אפשרות פינוי. לטענתם, ההנחיות הקיימות נוגדות את הדין הבינלאומי ואת החלטות מועצת הביטחון של האו"ם, האוסרות על סיוע לארגוני טרור.

בעתירה נטען כי הכנסת ציוד חיוני לשטחי לחימה מחזקת את כוחות האויב ומאריכה את הלחימה. "הנחיות אלו מחזקות ומעודדות מאוד את הישארותם של חיילי האויב באותם שטחים, כאשר האספקה שלהם ניתנת ללא הפרעה", נכתב במסמכים שצורפו. בנוסף הביאו העותרים דוגמאות היסטוריות למצורים צבאיים שנעשו בעולם ובישראל וטענו כי מצור הוא כלי לגיטימי בלחימה.

חיים ברנשטיין אמר: "אני דורש מממשלת ישראל לחדול מהעיוות המוסרי של הכנסת אספקה (מזון, מים דלקים) לאויבינו המרים והאכזריים. כל בדל של סיוע לעזה מחזק את יכולת העמידה של אויבינו, גובה במיישרין מחיר דמים של בנים ואחים אהובים, ומצמצם גם את הסיכוי לשבור את רוחם של הארורים אשר מחזיקים בשבייה את יקירינו. אני קורא לכם להיסמך על פרשנויות סבירות באשר למותר בחוקי המלחמה, ובוודאי שלא להיכנע לתכתיבים של פרשנות פרוגרסיבית המעקרת בכוונת-מכוון את יכולתנו לנצח ולהכריע לדורות".

נריה קפלן הוסיף, "הכנסת סיוע לשטח שבו צה"ל פועל ונלחם הוא לא הומניטרי, אלא עיוות מוסרי שנותן רוח גבית לאויב. אחרי שנתיים של לחימה ארכה, היה מצופה מהייעוץ המשפטי בצה"ל ובממשלה להבין שההגבלות שלהן מפריעות למלחמה, מסייעות לאויב, וגרוע מכך - פוגעות בלוחמים בשטח. לא בשביל זה נלחמנו, לא בעבור זה נפצענו. אנו קוראים לשופטים להביט לנו בצלקות ולעצור את האיוולת הזאת בהקדם האפשרי".