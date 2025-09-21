היסטוריה בעיר מודיעין עילית: שכונה חדשה תוקם בשנים הקרובות בעיר מודיעין עילית שמעבר לקו הירוק. זאת, לאחר כ-20 שנים במהלכן לא נבנתה אף שכונה חדשה בעיר.

את השכונה החדשה תקים חברת דונה, חברה וותיקה ומוכרת בענף הנדל"ן, אשר בנתה למעלה מ20,000 יח"ד ברחבי הארץ.

שמה של השכונה הוא קרית אלימלך, והיא תמנה כ-700 יחידות דיור, לצד עשרות מוסדות ציבור, שטחים ירוקים ועוד.

מדובר על אחד הפרויקטים הגדולים ביותר שנבנו אי פעם במודיעין עילית. השכונה החדשה שמוקמת, נמצאת בצמוד לשכונת ברכפלד ותבנה על צלע ההר.

מעמד הנחת אבן הפינה לשכונה החדשה התקיים הבוקר. כיבדו בנוכחותם רבני העיר ואישי ציבור, שהעלו על נס את הבשורה החשובה שיש בהקמת השכונה החדשה.

"בניית שכונה חדשה בעיר היא בשורה גדולה לכלל התושבים לא רק בגשם אלא גם ברוח", אמר רב העיר הרב מאיר קסלר.

"ברגע שהבניה נעשית על מנת להרחיב את גבולות הקדושה, על מנת שתהיה עוד שכונה שמתנהלת על אדני התורה, אז יש סיעתא דשמיא מיוחדת בכל מהלך העניינים הן בזמן הקמת השכונה והן בהמשך כשהיא קיימת".

הרב קסלר גם ביקש להודות באופן מיוחד להנהלת החברה שהשקיעה מחשבה ומאמצים על התאמת השכונה לצרכי הציבור.

ראש העיר הרב יעקב גוטרמן נאם אף הוא בטקס ואמר: "בניית השכונה החדשה היא בשורה אדירה של תנופה והתרחבות לא רק לתושבי מודיעין עילית אלא לכלל הציבור החרדי".

לדבריו, אנרגיות רבות ומאמצים כבירים הושקעו באישור תכניות הבניה מצד כל הגורמים הרלוונטים "וכעת כשיוצאים לדרך זהו יום חג של ממש. אנחנו עומדים כאן על השטח בו מתקיימות כעת עבודות הכשרה לקראת הבניה, ויודעים כי בס"ד בעוד שנים ספורות תהיה כאן שכונת ענק, חיה ותוססת, עם אלפי תושבים, מוסדות חינוך, בתי כנסת, גינות וכל מה שצריך".

מנכ"ל ומייסד חברת דונה שלום שי: "עבורנו בחברת דונה זו זכות ושליחות לבנות בעיר שכונה חדשה ומרווחת. ב"ה זכינו לבנות פרוייקטים רבים בכל רחבי הארץ ואנו מביאים איתנו ניסיון רב, של שנים רבות. הפרוייקט החדש בשכונת אלימלך, הוא משימת דגל עבורנו: לספק למאות משפחות בי בתורה דיור איכותי בסביבה איכותית".

אלוף במיל' אמיר אבולעפיה האמון על שיתוף הפעולה בין חברת דונה לעיריית מודיעין עילית, הצטרף לדברים וביקש להודות לראש העיר ולגורמי המקצוע במשרד השיכון ובעיריית מודיעין עילית על חלקם בקידום הפרוייקט.

"מדובר בפרוייקט מורכב מאוד שקידומו חייב שתוף פעולה הדוק של כלל הגורמים, על מנת להפוך חלום למציאות ואנו נעשה הכל על מנת לממש אותו על הצד הטוב ביותר".