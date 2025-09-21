האם הציבור הישראלי יודע את כל האמת על המחדל שהוביל לאסון השבעה באוקטובר? לדברי תא"ל (במיל') אורן סולומון, מי שמונה על ידי מפקד אוגדת עזה להוביל את כלל תחקירי המלחמה בצה"ל, התשובה שלילית באופן נחרץ.

"לצערי, התשובה היא כן בוודאי", הוא אמר בראיון לפודקאסט של דניאל דושי ואף טען לתהליך הסתרת מידע מכוון בצמרת מערכת הביטחון. "נחשפתי, מתוקף תפקידי כמובן, לכל המידע, גם המבצעי, גם המודיעיני, וזיהיתי לאורך כל התהליך של התחקירים תהליך מנוהל. לא סתם איזה פיקשוש פה, טיוח שם. תהליך טיוח מנוהל כמנגנון שיטתי".

מטרת הטיוח, לטענת סולומון, ברורה. "חלק גדול מתחקירי צה"ל יש בהם תהליך של הסתרת מידע, שבגדול הנרטיב שלו ועד להגן על הדרג הגבוה, פיקוד הדרום והמטה הכללי, שזה הרמטכ"ל, אגף המבצעים וחיל האוויר".

הוא מסביר כי הנרטיב הרשמי מנסה לפזר את האחריות על פני שנים רבות, שלושה רמטכ"לים, מספר מפקדי פיקוד, וכישלונות "רב-מדרגיים" ו"רב-ארגוניים", ובכך להקטין את חלקם של המפקדים הבכירים שכיהנו בעת האסון. "הציבור שואל אותי, 'מה החידוש בתחקיר שלך? מה, אנחנו לא מבינים שהרמטכ"ל אחראי?'. ברור. אבל לא מבינים את גודל חוסר התפקוד. היה שיתוק. לא נתנו פקודות, הנחיות, לא היתה בקרה, לא הפעלת כוחות ואש ובחלק מן המקרים אפילו הפוך".

בליבת טענותיו של סולומון עומדות שתי פעולות קריטיות, שלדבריו "שיבשו לחלוטין את היכולת למנוע את המתקפה" בלילה הגורלי, ושבתחקירי צה"ל הרשמיים הן "לא רק טושטשו, אלא נעלמו".

הפעולה הראשונה היא הנחיית "לקרוא ולשרוף" שנתן אלוף פיקוד הדרום. "לקרוא ולשרוף זה מונח בהקשרי מודיעין, שאומר שכשאתה קורא ידיעה, החשש שלנו בעצם מפני חשיפת מקורות, אנחנו לא עושים פעולות שאם האויב יבין אותן, הוא יבין שעלינו על איזשהו מקור", מסביר סולומון. "אומר האלוף, 'תראו, יכול להיות שיש פה משהו ולכן נראה שאנחנו בשגרה, שום תנועות, אין תגבורי כוחות כדי שהאויב לא יזהה שינוי'".

הפעולה השנייה היא היעדר קיומה של "הערכת מצב מקדימה" במטכ"ל, לפני הערכת המצב שקיים הרמטכ"ל בשעה ארבע לפנות בוקר.

הביקורת של סולומון אינה נעצרת בצה"ל. "לגבי שב"כ", הוא אומר, "נחשפתי במסגרת התפקיד ללא מעט מסמכים. קראתי את עיקרי תחקיר שפרסם ראש השב"כ ומצאתי שם דברים עובדתיים לא נכונים. השב"כ צריך לתת תשובות רציניות מאוד לעם ישראל. יש שם הרבה שאלות, חורים שחורים שלא לומר, שנדרשים להם בהחלט הסברים".