בלשי תחנת מוריה עצרו היום חשוד שביעי במעורבות בהצתת פחים ורכב בשכונת רחביה לפני מספר שבועות סמוך למעון ראש הממשלה.

החשוד הועבר לחקירה בתחנת המשטרה.

לפני כן בית משפט השלום בירושלים האריך בחמישה ימים את מעצרם של שישה חשודים במעורבות בפרשה. החשודים נעצרו כל אחד במועד שונה, והדיון בעניינם התקיים היום לבקשת המשטרה.

נזכיר כי הרכב שנשרף כתוצאה מהצתה של המפגינים נגד הממשלה שייך למילואימניק בצו 8 ולרעייתו. השניים הורים לשלושה ילדים בהן תאומות פגות.

המוחים הבעירו פחים סביב מעון ראש הממשלה, במטרה לייצר מה שהגדירו "טבעת אש" סביב האזור.

מהמשטרה נמסר כי כתוצאה מכך נפגעו מספר כלי רכב שחנו במקום ופונו מספר תושבים מבניינים סמוכים. לא היו נפגעים בנפש.