במצעד השנתי של גלגל"צ ו-ynet הוכר הביצוע של ששון שאולוב לשיר שכתב הזמר אלייצור "אוהב אותי" כשיר השנה לשנת תשפ"ה.

כ-40,000 מאזינים הצביעו, בהם אלפי חיילים וחיילות בסדיר ובמילואים. הזוכים בתואר אנשי השנה במוזיקה הם: עומר אדם, שזכה גם בפרס אלבום השנה עם "תסמינים של פרידה", אודיה, אשר השיגה את המקום הראשון בזכות השפעתה הרבה בשנה החולפת ועידן עמדי, שזכה בפרס הופעת השנה בזכות סיבוב הופעות מרגש בעקבות פציעתו בעזה.

פריצת השנה הייתה יובל רפאל, נציגת ישראל לאירוויזיון, שהצליחה להשיג הכרה גם מהקהל הישראלי לאחר ההצלחה העולמית שלה.