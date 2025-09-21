ערב ראש השנה, שיגר נשיא אזרבייג'ן אילהם אלייב איגרת ברכה חגיגית לקהילה היהודית בארצו ובה הדגיש את מקומה המיוחד של היהדות בחיי החברה האזרית ואת מסורת הסובלנות ארוכת השנים במדינה.

"אני מברך אתכם מקרב לב לרגל ראש השנה, ומביע את מיטב איחוליי", כתב הנשיא.

לדבריו, "לקהילה היהודית שמור מקום מיוחד באזרבייג'ן, מדינה שבה שלטו באופן היסטורי מסורות מתקדמות של סובלנות ותרבות גבוהה של חיים משותפים. היהודים, שהם כיום חלק בלתי נפרד מחברתנו, חיים במשך מאות שנים זה לצד זה עם בני עמים ודתות אחרים בתנאי שלום, כבוד הדדי ואמון".

אלייב הוסיף כי דווקא בעולם של ימינו, בולטת אזרבייג'ן כאחת המדינות היחידות החפות מאנטישמיות ואי-סובלנות דתית. "שמירה על הגיוון התרבותי, טיפוח שפה ותרבות של מיעוטים אתניים, וקידום ערכים מולטי־תרבותיים - הם בין היעדים המרכזיים של מדיניותנו הלאומית", כתב.

הנשיא הדגיש כי אזרחים יהודים במדינה לוקחים חלק פעיל בכל תחומי החיים הציבוריים והפוליטיים, ותורמים תרומה משמעותית לחיזוק הסולידריות הלאומית־רוחנית ולהצגת מציאותה של אזרבייג'ן בפני הקהילה הבינלאומית.

"ראש השנה הוא סמל להתחדשות, טוהר רוחני, טוב לב וסולידריות. ביום חגיגי זה אני שב ומברך כל אחד מכם, מאחל אושר למשפחותיכם ושפע לבתיכם", חתם הנשיא את איגרתו.

ברכת הנשיא משתלבת עם ההיערכות לכינוס ועידת רבני אירופה שיתקיים בבאקו בחודש נובמבר, אירוע חסר תקדים שבו עתידים להשתתף 500 רבנים ומנהיגים רוחניים מכל רחבי היבשת.

הוועידה צפויה לעמוד במוקד תשומת הלב לא רק בשל ממדיה הדתיים והציבוריים, אלא גם על רקע איומים וביקורת שמגיעה מאיראן.

בכלי תקשורת איראניים ובדבריהם של מספר אנשי דת ופרשנים, הוצג האירוע כצעד שנוי במחלוקת. בחלק מהתגובות נטען כי מדובר ב"פגיעה במסורת השיעית" וב"ביטוי להתקרבות יתר לישראל".

סוכנות הידיעות פארס, המזוהה עם משמרות המהפכה, הזהירה כי הכינוס עלול לעורר מתיחות פנימית באזרבייג'ן.

פרשנים נוספים טענו כי אזרבייג'ן משתמשת בקשריה עם ישראל כאמצעי פוליטי, ואימאם ממחוז גילאן תיאר את המהלך כ"בעייתי" כלפי הרוב השיעי במדינה.

עם זאת, ההנהגה בבאקו ממשיכה בהכנות לוועידה כמתוכנן, ובכך מציגה מסר ברור של ביטחון עצמי ורצון להבטיח כי חיי הקהילה היהודית במדינה ימשיכו להתקיים ללא מורא.

שירותי הביטחון והנהגת המדינה בראשות ובהנחייתו הישירה של הנשיא אלייב פעלו במרץ להסרת האיומים החוזרים ונשנים כפי שבאו לידי ביטוי במיוחד בפרסומים של משמרות המהפכה על קיום הועידה בבאקו, והועידה שתוכננה תקבל את האבטחה המתאימה לקיומה בכבוד הראוי. במועד ובהיקף חסר תקדים.

הרב זמיר איסייב, ראש הקהילה הספרדית בבאקו, אמר לקראת האירוע: "ישראל והקהילות היהודיות בעולם כולו חייבות לאמץ את אזרבייג'ן ולתמוך בדרך שבחרה. אנו עדים להתקרבות היסטורית בין באקו לוושינגטון, לצד יוזמות שלום וכלכלה בהובלת הנשיא אלייב. ההתפתחויות הללו מוכיחות שאזרבייג'ן אינה רק שותפה אמינה, אלא מדינה העומדת במסורתה ובדרכה הריבונית מול הלחצים החיצוניים".

לדבריו, "הנשיא אלייב חזר והדגיש כי כבוד ליהודים הוא אורח חיים עבור האזרבייג'נים. בעולם שבו ידידות אמיתית היא משאב נדיר, אזרבייג'ן הוכיחה שחברותה לעם היהודי ולישראל היא כנה ומתמשכת. קשר כזה הוא יקר, וחובתנו לשמור עליו ולחזקו".