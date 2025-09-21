על רקע המבצע בעזה והדיבורים על היום שאחרי, איש העסקים האוסטרלי, המוכר בכינויו 'שליח הרבי מליובאוויטש לענייני שלימות הארץ', המוכר גם מקמפיין 'נתניהו טוב ליהודים', מזהיר מפני אוטונומיה פלסטינית בעזה.

"הדיבורים על הקמת אוטונומיה פלסטינית בעזה חוזרים לשיח הציבורי בישראל, לעיתים כדרך להשיג 'יציבות' כביכול. אך מדובר באשליה מסוכנת הטומנת בחובה סכנות ביטחוניות, מדיניות ורוחניות", אמר גוטניק.

"הרבי מליובאוויטש", הוסיף גוטניק, "הביע באופן ברור ומפורש, שוב ושוב, במכתבים, בשיחות ובמענות אישיים: התנגדות מוחלטת לכל צורה של אוטונומיה פלסטינית. לא היה זה עניין צדדי, אלא מן הנושאים המרכזיים שעליהם חזר והתריע: האוטונומיה היא סכנה מוחלטת לעם ישראל. הרבי הדגיש כי אף עצם הדיבור על 'אוטונומיה' מעניק לגיטימציה לאויב ומחזק את ידיו.

לי באופן אישי הטיל הרבי שליחות מפורשת בנושא זה, ובמענה אחר מענה הבהיר כי זו אחת המשימות העיקריות המוטלות עליי: להתריע ללא הרף מפני כל מתווה של אוטונומיה. נאמנות לשליחות זו, מחייבת לומר בפה מלא: 'אוטונומיה אזרחית', 'ניהול אזרחי' וכל לשון מכובסת אחרת — כולם מדרון חלקלק המסכן בפועל את ביטחון ישראל", הדגיש.

עוד אמר גוטניק: "ההיסטוריה, מאוסלו ועד ההתנתקות, הוכיחה שכל ויתור טריטוריאלי או מתווה אוטונומיה הסתיימו בשפיכות דמים ובהתחזקות הטרור. אין לנו רשות לשוב על אותן טעויות. "שלימות הארץ איננה סיסמה פוליטית; זהו ציווי אלוקי ועניין של פיקוח נפש ממש. מחובתנו לעמוד בתוקף על ביטחון עם ישראל ועל שלימות ארץ ישראל".