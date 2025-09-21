שעה קלה לפני ההכרה של ראשי מדינות אירופה במדינה הפלסטינית, התכנסו היום (ראשון) הנהלת מועצת יש"ע וראשי המועצות יחד עם שר הביטחון ישראל כ"ץ, במערת המכפלה שבחברון.

האירוע נפתח בהצהרות נחרצות מצד ראשי המועצה בקריאה להחלת ריבונות ישראלית מיידית ורחבה על כל שטחי יהודה ושומרון.

שר הביטחון כ"ץ התייחס לכך בנאום נרחב שבו הדגיש את הצורך הביטחוני והמדיני בצעד כזה. "כולם מעבירים כאן מסר של ביטחון - אנחנו מחוברים, אנחנו פועלים במדיניות מאוד ברורה. צה"ל צריך להיות יוזם התקפי, להוות לחיץ ומגן כלפי האוכלוסייה והיישובים. אני שמח שהחלטנו לאחרונה על הכרה ב-22 יישובים חדשים. מעבר לכך, אני בעד החלת הריבונות הישראלית ביו"ש".

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, הודה לשר כ"ץ על עמידתו האיתנה למען ההתיישבות, והדגיש את הצורך בפעולה מיידית. "דווקא בימים אלו, בהם מדינות מבולבלות מנסות לערער על זכותנו כאן, אין מקום מתאים יותר להכריז על ריבונות ישראלית מאשר במערת המכפלה".

"על הממשלה להפסיק להתמהמה. רק בשבוע שעבר קיבלנו תזכורת, עם חוליית מחבלים שתכננה לשגר רקטות לעבר מרכז הארץ. בשטחים בהם איננו שולטים, אנו עלולים לספוג רקטות ופיגועים. אנחנו בימים קריטיים והיסטוריים, וההחלטה בידיכם להבטיח את ביטחונה של מדינת ישראל", הוסיף.