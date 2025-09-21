דירקטוריון אל על הודיע היום על מינויו של לוי הלוי לתפקיד מנכ"ל החברה. ההחלטה התקבלה לאחר תהליך איתור יסודי ומעמיק שבוצע על ידי ועדת האיתור שמונתה מטעם דירקטוריון החברה.

הוא יחליף בתפקיד את המנכ"לית הפורשת דינה בן טל גננסיה.

"הלוי שימש כמנכ"ל חברת כאל בשבע השנים האחרונות, בתקופה שבה הוביל את החברה לצמיחה מרשימה והפך אותה לאחת החברות הרווחיות ביותר בענף. כמו כן, שימש כראש חטיבת הטכנולוגיות בקבוצת דיסקונט, וכיהן בתפקידים ניהוליים בכירים נוספים, כולל משנה למנכ"ל מנורה מבטחים, מנהל אגף הפיתוח בבנק הפועלים, מנכ"ל קבוצת מלם ומנכ"ל קונסיסט מערכות", נמסר מטעם החברה.

יו"ר דירקטוריון אל על, עמיקם בן צבי, בירך על המינוי ואמר: "אנחנו מברכים על מינויו של לוי הלוי למנכ"ל אל על. הלוי מביא איתו ניסיון ניהולי עשיר ומוכח לצד הבנה מעמיקה בעולם הפיננסי והטכנולוגי. אין לי ספק שיחד עם אנשי אל על, שהם הנכס החשוב ביותר שלנו, יוביל הלוי את החברה לפסגות חדשות. בשם הדירקטוריון וכלל אנשי אל על, אני מבקש להודות לדינה בן טל גננסיה על כהונתה כמנכ"לית ועל תרומתה הרבה לפעילות החברה בשנים האחרונות".