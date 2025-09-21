פרסום ראשון: שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה, גילה גמליאל, הודיעה על אישור קול קורא ייעודי, המאפשר למוסדות אקדמיים וגופי מחקר ביהודה ושומרון, בהם אוניברסיטת אריאל, מו"פ שמיר ומו"פ אזורי מזרח, להגיש בקשות לתקציבי מחקר בסך כ-20 מיליון שקלים.

המהלך נועד לספק פתרון תחרותי למוסדות אלה, שמתקשים להשתתף במסלולים בינלאומיים בשל מיקומם הגיאוגרפי, ומטרתו לחזק את שיתופי הפעולה הבינלאומיים, במיוחד באזורי ההתיישבות.

גמליאל ציינה את שיתוף הפעולה הפורה עם שר האוצר בצלאל סמוטריץ', אשר סייע בקידום התקציבים, ואמרה: "בימים אלו חשוב מתמיד לחזק את ההתיישבות ולתמוך בשגשוגה בכל התחומים - ובהם חדשנות, מחקר מדעי וטכנולוגי".