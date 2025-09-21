נתניהו: "לא תקום מדינה פלסטינית" איתי בית און, לע"מ

ראש הממשלה בנימין נתניהו מגיב הערב (ראשון) להצהרת בריטניה, אוסטרליה וקנדה על הכרה במדינה פלסטינית.

"יש לי מסר ברור לאותם מנהיגים שמכירים במדינה פלסטינית לאחר הטבח הנורא ב-7 באוקטובר: אתם מעניקים פרס עצום לטרור. ויש לי מסר נוסף עבורכם: זה לא יהיה. לא תקום מדינה פלסטינית ממערב לירדן".

"במשך שנים מנעתי את הקמתה של מדינת טרור זו מול לחצים אדירים גם מבית וגם מן החוץ. עשינו זאת בנחישות, ועשינו זאת בתבונה מדינית. לא כל שכן, הכפלנו את ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון - ונמשיך בדרך זו. המענה לניסיון האחרון לכפות עלינו מדינת טרור בלב ארצנו יינתן לאחר שובי מארצות הברית. תמתינו", דברי נתניהו.

שר החוץ גדעון סער הגיב גם הוא בתקיפות. "רוב מדינות העולם הכירו כבר בעבר במדינה פלסטינית. זה כמובן היה שגוי. אבל אותן מדינות שעושות את זה עכשיו, אחרי ה-7 באוקטובר, עושות מהלך שהוא גם שגוי, גם מקומם וגם לא מוסרי.

מצד אחד - זה פרס לחמאס בעקבות הטבח של ה-7 באוקטובר. זה לא ייתפס אחרת אלא כעידוד לטרור. מצד שני - זה פרס לרשות הפלסטינית, שרק באחרונה מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו הסביר כיצד היא עדיין אוחזת במהלכים של "Pay for slay", בתשלום למחבלים, ובדרך הזאת היא גם כמובן מעודדת טרור ומפירה את חובותיה לפי ההסכמים אתנו", הוסיף סער.

הוא ציין כי הוא מעודד מתגובות של אופוזיציה באותן מדינות שהכירו בפלסטינית.

השר גדעון סער: מהלך מקומם ולא מוסרי צילום: דוברות

לדבריו "הערובה לאי-הקמת מדינה פלסטינית היא בסופו של דבר ההתנגדות העזה, המאוד רחבה, שקיימת היום בעם בישראל, שהבין היטב את הסכנות שבהקמת מדינת טרור בלב ארץ ישראל. לכן עתיד ארץ ישראל לא יוכרע בלונדון או בפריז, הוא יוכרע כאן, בירושלים.

אנחנו, בחזית המדינית, נמשיך להיאבק נגד מהלכים שיסכנו את מדינת ישראל, את ביטחונה, את עתידה, ולא נאפשר לזה לקרות. ואיתנו יעמדו גם ידידינו בעולם, ויש לנו ידידה אחת גדולה במיוחד וחזקה במיוחד, ארצות הברית של אמריקה, שעומדת אתנו שכם אל שכם במערכה הזאת. בעזרת השם, נעשה ונצליח, ונצח ישראל לא ישקר", סיכם סער.

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר הצהיר כי בישיבת הממשלה הקרובה תעלה הצעה להחלת ריבונות ביהודה ושומרון.

יו"ר מפלגת הציונות הדתית ושר האוצר, בצלאל סמוטריץ', אמר: "נגמרו הימים שבריטניה ומדינות אחרות יקבעו את עתידנו, המנדט נגמר והתשובה היחידה לצעד האנטי ישראלי היא ריבונות על חבלי המולדת של העם היהודי ביהודה ושומרון והורדת רעיון האיוולת של המדינה הפלשתינית מסדר היום לתמיד. אדוני ראש הממשלה, זו העת וזה בידיים שלך".

באופוזיציה הצטרפו למתקפות נגד ההכרה. יו"ר כחול לבן, בני גנץ, הגיב "הכרה במדינה פלסטינית אחרי השבעה באוקטובר מחזקת את חמאס ואת כל הציר האיראני, מאריכה את המלחמה, מקטינה את הסיכוי להשבת החטופים".

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט מסר: "קיר סטארמר לא יציב לנו תנאים, ההתנגדות למדינה פלסטינית מקיפה את כל הציבור בישראל".

ח"כ לשעבר גדי איזנקוט הגיב "העיסוק במדינה פלסטינית בעת הזאת ולאחר ה-7/10 היא איוולת, ופרס לטרור. העובדה שבזמן שחטופינו נמקים במנהרות חמאס, העולם עוסק באיוולת הזו, היא תולדה של כשלון מדיני מהדהד של הממשלה ונתניהו שכשלו בתרגום הישגים צבאיים במלחמה צודקת, שהפכה מפולת מדינית".

שניים מראשי האופוזיציה העדיפו למקד את הביקורת שלהם בממשלה. ראש האופוזיציה יאיר לפיד טען כי "ממשלה ישראלית מתפקדת יכולה הייתה למנוע את זה - בעבודה חכמה ורצינית, בשיח מדיני מקצועי ובהסברה נכונה. הממשלה שהביאה עלינו את האסון הביטחוני הנורא בתולדותינו, מביאה עלינו עכשיו גם את המשבר המדיני החמור אי פעם".

יו"ר הדמוקרטים, יאיר גולן, אמר כי "הכרה חד-צדדית במדינה פלסטינית היא כישלון מדיני חמור של נתניהו וסמוטריץ - מהלך הרסני לביטחון ישראל. זהו תוצר ישיר של ההפקרה המדינית של נתניהו: סירוב לסיים את המלחמה והבחירה המסוכנת בכיבוש ובסיפוח. סוגיית המדינה הפלסטינית המפורזת יכולה וצריכה להיות חלק מהסדר אזורי רחב שמובילה ישראל ושמבטיח את האינטרסים הביטחוניים שלנו - זה מה שנעשה כשנחליף את הממשלה המסוכנת הזו".