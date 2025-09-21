דובי שחור, הנשוי לנכדתה של הרבנית מרים עמיטל, פרסם דברי פרידה מרגשים לאחר פטירתה. בדבריו עמד על ענוותנותה, אמונתה העמוקה ותפקידה כעמוד התווך במשפחה.

"בשבילנו, היא תמיד הייתה פשוט סבתא עמיטל. סבתא עם טוב לב שאין שני לו, ענווה גדולה, עין טובה. עם פשטות וישירות. תמיד שם כדי להיות אוזן קשבת עבורנו, מברכת ומודה לה' בכל הזדמנות", כתב שחור.

עוד הוסיף כי גם בגיל תשעים ושש המשיכה לחפש דרכים לשפר את עצמה, וסיפר כי פנתה לבנה בשאלה, "מה אתה חושב? במה אני יכולה להשתפר?". לדבריו, "שאלה פשוטה זו מספרת על חייה יותר מכל סיפור אחר".

שחור תיאר את שותפות חייה עם הרב יהודה עמיטל זצ"ל כ"זוגיות מופלאה של יותר משישים שנה, מלאה אהבה ומסירות", וציין כי היא הייתה הגב השקט שאִפשר לבעלה להקדיש את כולו לישיבת הר עציון.

בסיום דבריו השווה שחור את דמותה למרים הנביאה, וכתב, "כמו מרים הנביאה שבזכותה נבעה באר מים חיים במדבר, כך גם סבתא עמיטל הייתה באר החיים שלנו. מקור שקט, מתמיד, מלא בענווה, שממנו כולנו שתינו כוח, אמונה ונחמה".