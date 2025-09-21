תלמידי ישיבת קרית גת בראשות הרב שמעון פרץ הקליטו מחרוזת מיוחדת של שירי אמונה וגאולה. היוזמה מוקדשת להצלחת עם ישראל, להצלחת חיילי צה"ל ולשחרור החטופים במהרה.

במחרוזת שולבו שירים מוכרים ואהובים, בהם "שירו של אבא" (נעמי שמר), "פרוק ית ענך" (רבי ישראל נג'ארה, לחן חסידות מוז'יץ), "גם כי אלך" (תהילים כ"ג, לחן יוסי הרשקוביץ הי"ד), "אחינו" (אייבי רוטנברג), "תתן אחרית" (הרב שלמה קרליבך) ו"ייבנה המקדש" (לחן עממי).

את השירה ביצעו יאיר צפלביץ', אמיתי נחמן, נועם מדמון, נווה טרופר, ינון אלטשולר ועידן אלימלך. ההקלטה בוצעה על ידי שי רביזדה, והפלייבק הופק על ידי יעקב סמיילוביץ'.