ראש הממשלה בנימין נתניהו שיגר השבוע מכתב תודה לרב חננאל אתרוג, ראש ישיבת "שבי חברון", לאחר שקבל את ספרו החדש "עם כלביא קם".

במכתבו כתב נתניהו כי הספר וההקדשה שהועברו אליו מבטאים עוצמות רוח ואמונה בצדקת הדרך. לדבריו, "המלחמה הנוכחית, ובכלל זה מבצע עם כלביא, ממשיכים את שרשרת המאבקים של העם היהודי באלפי שנות קיומו".

נתניהו הוסיף כי חיילי צה"ל מחוברים לשורשי האומה ולמורשתה, והדגיש, "זוהי התמודדות של הטוב מול הרע, של האור מול החושך, של קדושת החיים מול תרבות המוות האכזרית. אנו נחושים להכריע את אויבינו, ולהבטיח בעזרת השם את נצח ישראל".

בהתייחסו לשיעורים התורניים של הרב אתרוג כתב נתניהו כי אלו מקרבים את גיבורי התנ"ך לגיבורי ההווה בצה"ל. עוד ציין, "אני בטוח שספרך החדש יוסיף נדבכים להבנת המשמעות ההיסטורית של ימינו אלה. בו בזמן אני מצדיע לתלמידיך בישיבת 'שבי חברון', שוזרי הספרא בסייפא, שנפלו על הגנת המדינה. אור דמותם יישמר עימנו לדורי דורות".